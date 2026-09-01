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01 сентября, 08:48

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Mash: девочка попыталась напасть на учительницу в Красноярском крае

Девочка попыталась напасть на учительницу в Красноярском крае – СМИ

Фото: MAX/Kras Mash

Семиклассница попыталась зарезать учительницу в школе № 2 в Канске в Красноярском крае. Об этом сообщает Mash в MAX.

По предварительной информации, девочка перед линейкой распылила на педагога перцовый баллончик, а потом напала с ножом. На помощь учителю пришла мама одного из учеников – женщина вытолкнула нападавшую в коридор.

Как рассказала директор школы, на месте ЧП уже работают следователи. Всего, по данным СМИ, в больницу после распыления газового баллончика попали семь человек, из них пятеро детей и двое взрослых. После осмотра всех отпустили.

Также известно, что весной школа получила предостережение после проверки, так как за год число учеников из "группы высокого риска" выросло с 7 до 17, а принимаемые меры проверяющие сочли недостаточными.

Кроме того, в правилах не было прописано, как проверять рюкзаки и пакеты и что делать при отказе показать вещи. По словам школьников, рамка металлоискателя работала. Вещи якобы никто не проверял, но рядом находился полицейский.

Еще одно предостережение школе вынесли в ноябре 2025 года за нарушение прав педагогов.

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