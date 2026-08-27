Депутат Свинцов: беспилотные автобусы и такси появятся с развитием 5G в Москве

Связь поколения 5G должна появиться в российских городах-миллионниках до 31 декабря 2027 года, сообщили в Минцифры. Какую пользу от этого получат абоненты и в чем сложности внедрения технологии – в материале Москвы 24.

Станет быстрее?

Жители российских городов-миллионников должны получить связь стандарта 5G к 31 декабря 2027 года, рассказали в Минцифры.

В ведомстве сообщили, что подготовили предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о порядке развертывания сетей операторами так называемой "большой четверки" – "Билайном", "Мегафоном", МТС и Т2. В частности, чтобы ускорить процесс, провайдеры смогут задействовать уже выделенные частоты LTE (4G) и сохранить иностранное оборудование, установленное до 1 сентября 2026 года. Этот же подход исключит необходимость дорогостоящей перестройки инфраструктуры.



Кроме того, операторам выделят новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, что даст возможность разворачивать высокопроизводительные сети и запускать сервисы, в том числе для промышленного применения. Эти технологии будут внедряться в наиболее многолюдных локациях городов-миллионников до 2031 года. Кроме того, до конца 2031-го операторы должны перейти на отечественные базовые станции.





из сообщения Минцифры Технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, а также увеличенную пропускную способность сети. Кроме прочего, развитие сетей связи пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования.

При этом ранее крупные операторы связи призвали не ждать серьезных прорывов от введения новой технологии. В частности, гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан заявил на форуме "Телеком 2026", что "золотым диапазоном" для 5G является 3,4–3,8 ГГц, однако эти частоты выделены не были. Таким образом, про скорость соединения в 10–20 раз выше "можно забыть", а имеющиеся частоты дадут рост на 20%, утверждал руководитель компании.

Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин на том же мероприятии подтвердил, что "прорывных пользовательских сценариев" на большей части территории страны не предполагается.



Кроме того, остаться без доступа к 5G рискуют владельцы смартфонов iPhone в России. По словам экспертов, технически они поддерживают частоты, выделенные в РФ для пятого поколения, однако сама компания блокирует доступ к ним. Все из-за ее политики безопасности: операторы должны доказать американскому IT-гиганту, что 5G или другой стандарт будут работать на iPhone корректно, но после ухода Apple из РФ сделать это затруднительно.

При этом параллельно в России ведется работа над следующим поколением связи. Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин сообщил, что научно-технологическая основа для 6G может появиться в 2030–2032 годах, а пилотные зоны планируется ввести уже в 2028-м. По его словам, есть необходимость заранее изучить трудности, возникшие при переходе на 5G, чтобы избежать их при внедрении нового стандарта.

"Не будут ставить в полях"

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал Москве 24, что технология 5G тестируется в столице уже несколько лет.

"Сейчас готовится к выпуску сама инфраструктура: передающие станции, модули, маршрутизаторы, и все это будет производиться на территории РФ. Как только масштаб станет сопоставим с возможностями внедрения (несколько тысяч или десятков тысяч базовых станций в год), начнется развертывание инфраструктуры 5G", – сказал депутат.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Она должна быть размещена чаще, чем 4G, потребуется примерно в пять раз больше базовых станций. Их пропускная способность кратно вырастет. Там, где будет размещаться 5G (улицы, отдельные микрорайоны, промышленные объекты), возможно массово внедрять беспилотные технологии.

В частности, Свинцов не исключил, что с распространением 5G в центре Москвы, Санкт‑Петербурга и ряда других крупных городов начнутся эксперименты по более массовому внедрению беспилотного транспорта.

"Это могут быть автобусы, трамваи (в Москве такие уже ходят по рельсам), железнодорожный транспорт, метро. Не исключено и появление беспилотного такси по определенным маршрутам", – резюмировал Свинцов.

IT-эксперт Павел Мясоедов подтвердил в беседе с Москвой 24, что Россия движется к 5G уже несколько лет.

"Проблематика отсутствия технологии упирается в частотные диапазоны, необходимые для ее работы, и в их выдачу со стороны силовых органов, регулятора и радиочастотного центра. К этому вопросу имеют отношение сразу несколько блоков", – рассказал он.



Эксперт пояснил техническую особенность 5G: стандарт работает в более коротковолновом диапазоне, что обеспечивает высокую частоту и позволяет передавать огромный объем данных. Однако эти волны хуже преодолевают препятствия, для сравнения, длинные охватывают большую зону покрытия, за счет чего способны огибать здания, горы и иные барьеры, однако их пропускная способность ниже. В случае с 5G в идеальных условиях радиус действия сети составляет максимум километр.





Павел Мясоедов IT-эксперт В городах с обилием зданий нужно ставить большое количество базовых станций. Если их установить, получится перейти на качественно новый уровень удобства, фильмы и файлы будут загружаться практически моментально, скорость возрастает кратно, но это требует высоких инвестиций. 5G нужен для агломератов, бизнеса, промышленных предприятий, городов, густонаселенных объектов. Вряд ли его будут ставить в полях или покрывать деревни (разве что в экспериментальном ключе).

По мнению эксперта, в будущем эта технология в России станет альтернативой традиционному оптоволокну и со временем способна составить ему конкуренцию. Таким образом, интернет может стать полностью беспроводным. Это сопоставимо с процессом постепенного отказа от проводных телефонов в сторону сотовых, заключил Мясоедов.

