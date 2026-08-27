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27 августа, 17:38

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Депутат Свинцов: беспилотные автобусы и такси появятся с развитием 5G в Москве

Скорость или проблемы? Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G

Связь поколения 5G должна появиться в российских городах-миллионниках до 31 декабря 2027 года, сообщили в Минцифры. Какую пользу от этого получат абоненты и в чем сложности внедрения технологии – в материале Москвы 24.

Станет быстрее?

Фото: 123RF.com/rafapress

Жители российских городов-миллионников должны получить связь стандарта 5G к 31 декабря 2027 года, рассказали в Минцифры.

В ведомстве сообщили, что подготовили предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о порядке развертывания сетей операторами так называемой "большой четверки" – "Билайном", "Мегафоном", МТС и Т2. В частности, чтобы ускорить процесс, провайдеры смогут задействовать уже выделенные частоты LTE (4G) и сохранить иностранное оборудование, установленное до 1 сентября 2026 года. Этот же подход исключит необходимость дорогостоящей перестройки инфраструктуры.

Кроме того, операторам выделят новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, что даст возможность разворачивать высокопроизводительные сети и запускать сервисы, в том числе для промышленного применения. Эти технологии будут внедряться в наиболее многолюдных локациях городов-миллионников до 2031 года. Кроме того, до конца 2031-го операторы должны перейти на отечественные базовые станции.

Технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, а также увеличенную пропускную способность сети. Кроме прочего, развитие сетей связи пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования.
из сообщения Минцифры

При этом ранее крупные операторы связи призвали не ждать серьезных прорывов от введения новой технологии. В частности, гендиректор "Мегафона" Хачатур Помбухчан заявил на форуме "Телеком 2026", что "золотым диапазоном" для 5G является 3,4–3,8 ГГц, однако эти частоты выделены не были. Таким образом, про скорость соединения в 10–20 раз выше "можно забыть", а имеющиеся частоты дадут рост на 20%, утверждал руководитель компании.

Гендиректор "Билайна" Сергей Анохин на том же мероприятии подтвердил, что "прорывных пользовательских сценариев" на большей части территории страны не предполагается.

Кроме того, остаться без доступа к 5G рискуют владельцы смартфонов iPhone в России. По словам экспертов, технически они поддерживают частоты, выделенные в РФ для пятого поколения, однако сама компания блокирует доступ к ним. Все из-за ее политики безопасности: операторы должны доказать американскому IT-гиганту, что 5G или другой стандарт будут работать на iPhone корректно, но после ухода Apple из РФ сделать это затруднительно.

При этом параллельно в России ведется работа над следующим поколением связи. Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин сообщил, что научно-технологическая основа для 6G может появиться в 2030–2032 годах, а пилотные зоны планируется ввести уже в 2028-м. По его словам, есть необходимость заранее изучить трудности, возникшие при переходе на 5G, чтобы избежать их при внедрении нового стандарта.

"Не будут ставить в полях"

Фото: 123RF.com/gorodenkoff

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал Москве 24, что технология 5G тестируется в столице уже несколько лет.

"Сейчас готовится к выпуску сама инфраструктура: передающие станции, модули, маршрутизаторы, и все это будет производиться на территории РФ. Как только масштаб станет сопоставим с возможностями внедрения (несколько тысяч или десятков тысяч базовых станций в год), начнется развертывание инфраструктуры 5G", – сказал депутат.

Она должна быть размещена чаще, чем 4G, потребуется примерно в пять раз больше базовых станций. Их пропускная способность кратно вырастет. Там, где будет размещаться 5G (улицы, отдельные микрорайоны, промышленные объекты), возможно массово внедрять беспилотные технологии.
Андрей Свинцов
зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В частности, Свинцов не исключил, что с распространением 5G в центре Москвы, Санкт‑Петербурга и ряда других крупных городов начнутся эксперименты по более массовому внедрению беспилотного транспорта.

"Это могут быть автобусы, трамваи (в Москве такие уже ходят по рельсам), железнодорожный транспорт, метро. Не исключено и появление беспилотного такси по определенным маршрутам", – резюмировал Свинцов.

IT-эксперт Павел Мясоедов подтвердил в беседе с Москвой 24, что Россия движется к 5G уже несколько лет.

"Проблематика отсутствия технологии упирается в частотные диапазоны, необходимые для ее работы, и в их выдачу со стороны силовых органов, регулятора и радиочастотного центра. К этому вопросу имеют отношение сразу несколько блоков", – рассказал он.

Эксперт пояснил техническую особенность 5G: стандарт работает в более коротковолновом диапазоне, что обеспечивает высокую частоту и позволяет передавать огромный объем данных. Однако эти волны хуже преодолевают препятствия, для сравнения, длинные охватывают большую зону покрытия, за счет чего способны огибать здания, горы и иные барьеры, однако их пропускная способность ниже. В случае с 5G в идеальных условиях радиус действия сети составляет максимум километр.

В городах с обилием зданий нужно ставить большое количество базовых станций. Если их установить, получится перейти на качественно новый уровень удобства, фильмы и файлы будут загружаться практически моментально, скорость возрастает кратно, но это требует высоких инвестиций. 5G нужен для агломератов, бизнеса, промышленных предприятий, городов, густонаселенных объектов. Вряд ли его будут ставить в полях или покрывать деревни (разве что в экспериментальном ключе).
Павел Мясоедов
IT-эксперт

По мнению эксперта, в будущем эта технология в России станет альтернативой традиционному оптоволокну и со временем способна составить ему конкуренцию. Таким образом, интернет может стать полностью беспроводным. Это сопоставимо с процессом постепенного отказа от проводных телефонов в сторону сотовых, заключил Мясоедов.

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Зудакова Татьяна

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