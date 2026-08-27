Додик назвал смерть Младича в Гааге умышленным убийством

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Смерть бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича в заключении в Гааге была умышленным убийством, заявил председатель правящей партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в эфире Informer.

Он подчеркнул, что о состоянии здоровья Младича было известно заранее. Данное обстоятельство, по его мнению, делает произошедшее намеренным действием.

Младич был штатным военнослужащим Югославской народной армии, а после распада Югославии встал во главе Главного штаба армии боснийских сербов. Эту должность он занимал в ходе Боснийской войны в 1992–1995 годах. Помимо этого, его причисляют к непосредственным проводникам стратегии президента Радована Караджича, направленной на этнические чистки и истребление несербского населения.

В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил его к пожизненному заключению. При этом в МИД России заявляли, что приговор предвзят.

Здоровье генерала резко ухудшилось 10 апреля, он перенес два инсульта. В августе его сын Дарко говорил о том, что семья и защита Младича опасаются, что он перенес третий инсульт. 27 августа стало известно, что он скончался на 85-м году жизни.

