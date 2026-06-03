Умер советник главы Центробанка Алексей Можин

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Советник главы ЦБ Алексей Можин, который более 30 лет представлял Россию в Международном валютном фонде (МВФ), скончался на 70-м году жизни. Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

"Алексей Владимирович внес значительный вклад в реализацию важных для России инициатив на международных площадках. Награжден государственными наградами. Руководство Банка России выражает соболезнования родным и близким Алексея Владимировича", – говорится в заявлении.

Алексей Можин родился 23 июня 1956 года в Москве в семье советского экономиста, академика Владимира Можина. Позднее он окончил экономический факультет МГУ, аспирантуру, а затем стажировался в США.

В 1992 году его назначили на должность исполнительного директора МВФ от России. Этот пост он занимал 32 года. В октябре 2024-го в МВФ его сменила Ксения Юдаева. С ноября того же года он работал советником главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.