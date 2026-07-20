Умер исполнитель хита Swing Your Daddy Джим Гилстрап

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/jim.gilstrap1

Американский певец и музыкант Джим Гилстрап, известный по хиту Swing Your Daddy, умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на его семью.

По словам племянника артиста, Гилстрап скончался по естественным причинам.

Музыкант более 50 лет выступал на сцене и был известен как сессионный вокалист. Он сотрудничал со Стиви Уандером и участвовал в записи композиции You Are the Sunshine of My Life, которая впоследствии была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение".

Кроме того, Гилстрап исполнил заглавную песню к американскому ситкому "Добрые времена". Среди самых известных его композиций – Swing Your Daddy и I’m on Fire.