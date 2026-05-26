Знаменитый джазовый музыкант Сонни Роллинз умер в возрасте 95 лет

Фото: ТАСС/imago images/Rudolf Gigler

Американский саксофонист Сонни Роллинз, считающийся одним из величайших джазовых музыкантов в истории, ушел из жизни в возрасте 95 лет. О смерти артиста сообщили представители музыканта на его официальном сайте.

В заявлении, опубликованном от имени близких, говорится, что музыкант скончался 25 мая в своем доме в Вудстоке, штат Нью-Йорк.

Сонни Роллинз родился 7 сентября 1930 года в Нью-Йорке и начал свой путь в музыке с фортепиано и альт-саксофона, прежде чем окончательно переключился на тенор. Альбом 1956 года Saxophone Colossus закрепил за ним пожизненный статус новатора.

Роллинз оставался действующим музыкантом вплоть до 2012 года, пока проблемы с дыханием не вынудили его завершить выступления. Его вклад в мировую культуру отмечен многочисленными наградами, включая "Грэмми".