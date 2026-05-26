26 мая, 09:32

Синоптик Шувалов: скачки температуры в июне обусловлены его статусом переходного месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Июнь, как переходный месяц между весной и пиком лета, может удивить как аномальной прохладой, так и экстремальной жарой. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, июль традиционно является самым жарким месяцем в средней полосе европейской России. В июне же температура поднимается обычно к концу.

"Средняя температура в средней полосе достигает плюс 18 – плюс 19 градусов", – отметил метеоролог.

Тем не менее в течение всего месяца показатели могут значительно варьироваться. Например, в отдельные годы температура опускалась ниже 10 градусов, несмотря на редкость такого явления. Самые последние же заморозки иногда наблюдались в первых числах июня.

"Это тоже, конечно, уникальное явление. Но были и, наоборот, годы, когда средняя месячная температура превышала плюс 20 градусов, например в 1972 и в 2010 годах", – уточнил Шувалов.

Вместе с тем синоптик подчеркнул, что между температурными показателями и количеством осадков существует прямая связь. Чем выше температура, тем больше вероятность обильных дождей.

Согласно прогнозам, температура воздуха в Москве в начале июня составит от 17 до 22 градусов. При этом в первом летнем месяце ожидаются осадки.

К середине июня потеплеет до 20–25 градусов, но в третьей декаде значения могут опуститься до 15–20. К концу же июня снова станет жарко, до 25–30 градусов. Такая погода перейдет и в начало июля.

