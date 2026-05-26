26 мая, 13:42

Политика

Госдума приняла закон об аресте имущества правонарушителей-релокантов

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об аресте имущества граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом.

Проект был внесен госсоветом Татарстана еще в 2024 году. Изменения относятся к Кодексу РФ об административных правонарушениях.

Изначально документом предлагалось распространить установленные правила привлечения к ответственности на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений против интересов РФ. Однако согласно принятым поправкам ко второму чтению правила распространяются только на определенные административные составы.

Например, речь идет о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти, публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, а также дискредитации ВС РФ. Ответственность последует и за невыплату штрафа за указанные правонарушения.

При этом если за коммерческий подкуп или совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем, стоимость арестованного имущества будет ограничена размером штрафа, то по остальным составам такого ограничения не будет. Также устанавливается возможность ареста средств со вкладов и счетов – мера будет возможна только при отсутствии у лиц имущества.

В отношении остальных правонарушителей-релокантов сначала будет применяться мера в виде ареста денежных средств, а в случае их отсутствия – арест иного имущества.

"Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать – ответить за содеянное придется. Как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения", – отметил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее Володин призвал не брать на госслужбу граждан, которые покинули Россию после начала СВО и решили вернуться. По его мнению, такие люди также не должны работать в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием. Человек, который предал свою страну, не может занимать должности в указанных сферах, считает председатель ГД.

