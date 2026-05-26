26 мая, 19:04

Происшествия

Бизнесмен Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту

Фото: ТАСС/Виктория Виатрис

Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию по голландскому паспорту после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей из-за поддержки им Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения апелляции, передает ТАСС.

По его словам, это произошло через два дня после принятия решения. Галицкий направился в Белоруссию.

Прокуратура подала иск с требованием запретить деятельность Галицкого и его компании "Алмаз кэпитал партнерс" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) из-за наличия признаков экстремизма в марте 2026 года. После этого было направлено в суд ходатайство об обращении в доход государства его имущества на 8 миллиардов рублей.

Кроме того, прокуратура потребовала признать фонд предпринимателя экстремистским объединением, запретить ему выезд за границу и открытие новых банковских счетов, а также обязать ФССП обеспечить розыск всего имущества бизнесмена.

Согласно предположениям СМИ, это связано с инвестированием фондом Галицкого оборонных компаний Украины. Организация якобы направила свыше 50 миллионов долларов на производство оружия для ВСУ.

Сам Галицкий эту информацию опровергал. Он утверждал, что такие действия категорически запрещены уставом организации. В итоге "Алмаз кэпитал партнерс" была признана экстремистской организацией, имущество бизнесмена – обращено в доход государства.

