11 марта, 13:50

Происшествия

Прокуратура подала иск о запрете деятельности бизнесмена Галицкого

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Прокуратура подала иск с требованием запретить деятельность бизнесмена Александра Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners из-за наличия признаков экстремизма, сообщили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы.

В иске также содержится требование обратить имущество в доход государства.

В 2025 году суд арестовал имущество Галицкого. Арест был наложен по иску его экс-супруги Алии. Уточнялось, что его кадастровая стоимость оценивается в 435 миллионов рублей, а рыночная может превышать 1,2 миллиарда.

В 2026 году суд арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего супруга. Через несколько дней она была найдена мертвой в изоляторе временного содержания. Полиция организовала проверку.

В предсмертной записке Галицкая обвинила в своей смерти своих бывших мужей. Уголовное дело против нее было прекращено за отсутствием состава преступления.

