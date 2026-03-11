Форма поиска по сайту

11 марта, 16:28

Происшествия

Найдено тело одного из детей, пропавших в Звенигороде

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Найдено тело одного из детей, пропавших в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в мессенджере MAX.

Как уточнила в беседе с ТАСС представитель ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, найти удалось мальчика. Его тело находилось в 800 метрах от места, где дети предположительно провалились под лед.

Их продолжают искать порядка 130 человек, уточнили в МЧС. К операции также привлечены 46 единиц техники. Для пешего обследования привлекаются добровольцы регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

"Продолжается детальное обследование дна и подледного пространства с применением специализированного гидролокационного оборудования и эхолотов. Работы ведутся круглосуточно. Ночью на двух лодках с прожекторами осмотрены дно реки и 20 километров берега", – добавили в МЧС.

В ведомстве также указали, что работу поисковых групп осложняют вскрытие реки и движение льда, а также низкая температура воды.

Об исчезновении детей стало известно 7 марта. Последний раз их видели около Москвы-реки, где нашли следы и шапку одного из них.

К поискам были привлечены спасатели, беспилотники и вертолет. Помимо этого, к ним присоединились специалисты отряда МЧС России "Центроспас" и легкомоторный самолет.

Позже зона поисков была расширена. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Звенигороде обнаружили тело одного из пропавших детей

