Директор Глызина заявил, что не знает об иске к певцу на 480 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Директор российского певца Алексея Глызина Максим Глотов заявил, что ничего не знает об иске Российского авторского общества (РАО) к артисту. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на комментарий представителя исполнителя.

Глотов заявил, что узнал информацию об иске к певцу из СМИ. В связи с этим он не смог рассказать подробности по поводу данных разбирательств.

Утверждалось, что РАО направило иск в Арбитражный суд Москвы 5 марта, потребовав взыскать с исполнителя 480 тысяч рублей за композиции "Ты не ангел" и "Поздний вечер". Пока заявление не принято к рассмотрению.

В декабре 2025 года РАО пыталось взыскать с артиста 170 тысяч рублей. При этом до этого у организации не было претензий к Глызину.

Ранее певица Bearwolf (настоящее имя – Валерия Василевская. – прим. ред.) планировала подать в суд на лейбл "Слышно" из-за песни Godzilla. Девушка отметила, что организация не выполняет своих обязательств перед ней.

С июня прошлого года трек находился в управлении ИП "Кангро". Артистка заметила, что с песни пришло более 18 миллионов рублей с процентами, которые она планирует взыскать через суд. По ее словам, бизнесмен Валентин Кангро присвоил средства себе и полностью их потратил.

Певица рассказала, что представители лейбла или игнорируют ее по данному вопросу, или говорят про блокировку счетов. При этом Bearwolf обратила внимание, что Кангро имеет задолженности перед другими артистами.

