Певица Bearwolf подаст в суд на лейбл "Слышно" из-за песни Godzilla

Певица Bearwolf (настоящее имя Валерия Василевская) намерена подать в суд на лейбл "Слышно" из-за песни Godzilla, которая не приносит ей денег, передало издание Super.

Девушка отметила, что лейбл не выполняет своих обязательств перед ней.

"Представители лейбла либо игнорируют меня, либо рассказывают фантастические байки про то, что у них заблокированы счета. Одновременно с этим открывая вакансии", – указала певица.

С июня прошлого года трек находился в управлении ИП Кангро. Артистка заметила, что с песни пришло более 18 миллионов рублей с процентами, поэтому за ними она планирует пойти в суд. По ее мнению, бизнесмен Валентин Кангро присвоил средства себе и полностью их потратил.

При этом Bearwolf обратила внимание, что Кангро имеет задолженности перед другими артистами.

