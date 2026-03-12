Форма поиска по сайту

"Хезболла" объявила начало новой операции против Израиля

Фото: depositphotos/zabelin

Ливанское шиитское движение "Хезболла" объявило начало новой военной операции против Израиля. Заявление организации приводит агентство Fars.

Операция получила название "Аль-Асф аль-Маакуль", что переводится как "Съеденные листья". В рамках нее "Хезболла" совершила совместную с Ираном атаку на север Израиля. Всего было выпущено более 100 ракет в направлении еврейского государства.

По информации СМИ, в ответ на это израильская авиация начала наносить удары по южному пригороду Бейрута.

11 марта Израиль провел масштабные волны авиаударов одновременно по Ливану и Ирану. В Ливане удары были нацелены на инфраструктуру "Хезболлы" в районе Бейрута, а в Иране – на объекты инфраструктуры по всей стране.

В этот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) провел самую мощную волну ударов по объектам США и Израиля с начала конфликта. Атака сопровождалась ракетными ударами и крупнейшим в истории развертыванием сверхтяжелых ракет "Хоррамшахр".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Самолеты Израиля нанесли удар по кварталу в центральной части Бейрута

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

