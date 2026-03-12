Форма поиска по сайту

Происшествия
Shafaq News: пожар вспыхнул на нефтяном танкере у берегов Ирака

Нефтяной танкер загорелся у берегов Ирака

Фото: ТАСС/AP/Altaf Qadri

Крупный пожар произошел на нефтяном танкере возле иракского порта Умм-Каср. Об этом сообщает портал Shafaq News со ссылкой на источник в силовых структурах Ирака.

Инцидент произошел в районе границы Ирака и Кувейта. Пожар на корабле вспыхнул вскоре после мощного взрыва. По данным журналистов, судно не принадлежит Ираку. Информация о принадлежности танкера и о том, кто именно атаковал его, в данный момент уточняется.

Ранее иранские военные нанесли удары по двум судам, пытавшимся пройти через Ормузский пролив. Корабль EXPRESS ROME под флагом Либерии был остановлен после игнорирования предупреждений. Контейнеровоз MAYUREE NAREE под флагом Таиланда также подвергся атаке при попытке незаконно пересечь пролив.

Кроме того, несколько нефтехранилищ были повреждены в результате удара по оманскому порту Салала. Над объектом было зафиксировано два столба дыма, а один из силосов оказался охвачен огнем.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после атаки Израиля и США на Иран 28 февраля. В ответ Тегеран ударил по Тель-Авиву и военным базам Вашингтона, расположенным в регионе.

Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистического боеприпаса

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
происшествияза рубежом

