11 марта, 11:23

Происшествия

Два судна были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе

Фото: 123RF.com/tw65

Грузовое и торговое суда были поражены неизвестными снарядами в Ормузском проливе. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе", – уточнили в ведомстве.

На борту грузового судна после удара начался пожар, аналогичная ситуация сложилась и на борту другого корабля. В результате экипажи каждого из них запросили помощь.

По данным Reuters, команду грузового судна уже эвакуировали.

Пролив был закрыт в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля, когда Израиль и США атаковали Иран. В ответ Тегеран нанес удары по Тель-Авиву и базам Вашингтона в регионе.

Спустя время Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал дать доступ к проливу любому государству, которое выдворит со своей территории послов США и Израиля. В свою очередь, Штаты сообщили о полученных данных о том, что Иран якобы приступил к установке мин в Ормузском проливе.

На фоне этих заявлений президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска поразили и полностью уничтожили 10 неактивных заградительных катеров и кораблей для минирования. Глава Белого дома также пригрозил Ирану беспрецедентными военными последствиями в случае минирования пролива.

