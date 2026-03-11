Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе из-за долгов

Фото: AP Photo/Invision/Andy Kropa

Голливудского актера Микки Рурка выселили из арендованного особняка в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы.

Артист получил официальное уведомление, предписывающее ему погасить задолженность по арендной плате в размере 60 тысяч долларов или освободить занимаемое помещение, 18 декабря 2025 года.

Теперь дом на Дрексель-авеню, принадлежавший кинозвезде, перешел под контроль владельца Эрика Т. Голди. Решение Верховный суд Лос-Анджелеса вынес 9 марта заочно.

Как отметили журналисты, это означает, что голливудский актер, скорее всего, не явился в суд для представления своей позиции или ответа на претензии, изложенные в исковом заявлении.

