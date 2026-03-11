Эксперт Трутце: Иран может отбиться от США через "вьетнамский вариант"

Фото: 123RF.com/moovstock

Иран не имеет никаких шансов победить США в военном конфликте. Однако шансом отбиться может быть "вьетнамский вариант", заявил в беседе с радио КП военный эксперт Антон Трутце.

"Нужно так воевать, чтобы для более сильного противника издержки войны, прямые, косвенные, были больше, нежели политические выгоды от продления войны. Самое главное, я бы не рассчитывал на то, что американцы что-то закончат", – пояснил эксперт.

По его мнению, США будут менять номенклатуру применяемых вооружений и использовать новые подходы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы США в регионе.

Представитель иранских сил Абольфазль Шекарчи подчеркнул, что Иран отомстит Соединенным Штатам и Израилю за гибель мирных жителей и удары по жилым зданиям в стране.

