Пезешкиан назвал признание прав Ирана и выплату репараций путем к завершению конфликта

Фото: ТАСС/Zuma

Единственным путем к завершению конфликта на Ближнем Востоке станут признание прав Ирана, выплата репараций и международные гарантии неповторения агрессии. Об этом на своей странице в соцсети Х написал президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

Он подчеркнул, что войну развязали именно Израиль и США. По словам Пезешкиана, во время разговоров с лидерами России и Пакистана он подтвердил, что Иран выступает за наступление мира в ближневосточном регионе.

Ситуация обострилась 28 февраля в результате американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы США в регионе.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет завершена в ближайшее время. Он назвал ее "краткосрочной экскурсией", необходимой для избавления от "некоторых лиц".

Вместе с тем власти Ирана потребовали от американской стороны определенных гарантий для возобновления дипломатического процесса. СМИ также сообщали, что Тегеран отказался от всех предложений стран, попытавшихся выступить посредниками на переговорах о прекращении огня.

