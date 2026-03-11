Форма поиска по сайту

11 марта, 22:02

Политика

Орбан попросил дочерей не бояться после угроз его семье со стороны Украины

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marton Monus

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне угроз его семье со стороны Украины позвонил своим дочерям и попросил их не бояться. Видеозапись с телефонным разговором он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

С угрозами Орбану и его семье выступил ранее экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко. После этого венгерский политик попросил дочерей беречь себя и предупредить старших внуков, которые все "уже понимают". При этом он призвал их относиться к этому серьезно.

В видеообращении он добавил, что у его родственников все хорошо, в такие трудные моменты семья держится вместе. Премьер-министр подчеркнул, что, хоть это и непривычная ситуация для его близких, они смогут адаптироваться. Он выразил надежду, что в этом им поможет его супруга.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать контакты Орбана военным, если тот продолжит блокировать Киеву кредит на 90 миллиардов евро.

Венгерский премьер-министр в ответ посоветовал Зеленскому воздержаться от подобных заявлений. По его мнению, глава киевского режима таким образом угрожает всей Венгрии. Он также предупредил, что шантаж украинскому президенту не поможет.

