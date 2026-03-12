Совбез ООН отклонил резолюцию РФ по конфликту на Ближнем Востоке

Фото: depositphotos/gary718

Совет безопасности ООН не принял проект резолюции РФ по конфликту на Ближнем Востоке с призывом к немедленному прекращению боев и возвращению к переговорам. Об этом сообщает ТАСС.

За проект проголосовали Россия, Китай, Пакистан и Сомали. Девять стран воздержались от голосования, а США и Латвия выступили против. Для принятия резолюции нужно было как минимум девять голосов "за".

Документ состоит из четырех пунктов. Резолюция призывала все стороны конфликта прекратить бои и воздержаться от дальнейшей эскалации. Она также осуждала все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. В проекте указывалась необходимость обеспечения безопасности всех стран в регионе и за его пределами. Наконец, резолюция настоятельно призывала все стороны вернуться к переговорам.

Постпред Китая при ООН Фу Цун выразил разочарованность тем, что СБ ООН не принял российскую резолюцию. По его словам, содержание документа было принципиальным и сбалансированным, Пекин это приветствовал и поддержал.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал итоги голосования по резолюции позором и театром абсурда.

"Это голосование – лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость. Нам любопытно: неужели те страны, которые не поддержали эту резолюцию, не понимают, насколько жалко они выглядят? Мы уже говорили, что это даже не двойные стандарты. Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда, да и вообще просто позор", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что проект российской резолюции не был выгоден истинным зачинщикам конфликта в регионе. Вместе с тем российская сторона продолжит прилагать все возможные усилия для скорейшего прекращения данного конфликта, добавил Небензя.

Незадолго до этого Совбез ООН одобрил резолюцию Бахрейна, которая требует от Ирана прекратить атаки на арабские страны. За документ проголосовали 13 из 15 членов СБ, Россия и Китай воздержались от голосования.

Резолюция также осуждает попытки Тегерана воспрепятствовать свободе навигации через Ормузский пролив. При этом в проекте никак не упоминаются атаки США и Израиля по иранской территории.

Небензя отметил, что данная резолюция выдержана в предвзятом и одностороннем ключе, в ней перепутаны причинно-следственные связи. По мнению дипломата, документ не сможет привести к достижению мира в регионе и лишь усугубит разногласия между ключевыми сторонами конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после американо-израильских ударов по Тегерану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и военные базы Штатов в регионе.