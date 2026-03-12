Беспилотник влетел в жилой небоскреб в Дубае

Фото: телеграм-канал Mash

Военный беспилотник врезался в жилую высотку в Дубае. Спецслужбы приступили к эвакуации жильцов, сообщает пресс-служба властей ОАЭ в соцсети X.

По информации СМИ, речь идет о 66-этажном небоскребе Address Creek Harbour. Дрон влетел в 57-й этаж, в результате чего внутри здания начался пожар.

Спустя время службы гражданской обороны полностью потушили возгорание. В результате инцидента никто из мирных граждан не пострадал, заверили местные власти.

Ранее четыре человека пострадали после падения двух беспилотников в районе аэропорта Дубая. Незначительные травмы получили двое граждан Ганы и один гражданин Бангладеш. Травмы средней степени тяжести зафиксировали у гражданина Индии. При этом авиасообщение из-за ЧП не было нарушено.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.