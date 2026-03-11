Сергей Собянин рассказал о развитии района Гольяново

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Гольянове развивается социальная и городская инфраструктура, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, большое внимание уделяется созданию комфортной городской среды: завершена реконструкция поликлиник, продолжается обновление школ, а также ведется благоустройство дорог, скверов и дворов.

В частности, готов жилой комплекс на Амурской улице, построенный по программе реновации. Новостройка расположена недалеко от станции метро "Черкизовская", станции МЦК Локомотив, Восточного вокзала, а также рядом с Сиреневым садом.

В новом жилом комплексе 3 корпуса и 786 квартир. Во дворах оборудованы детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. Сейчас в новые квартиры переезжает 631 семья из 7 домов на Амурской улице и Щелковском шоссе.

Кроме того, к 1 сентября после комплексной реконструкции откроется школа № 1516 по адресу Алтайская улица, дом 10А. В здании заменят инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки, выполнят внутреннюю отделку и обновят фасад. Школу оснастят современным оборудованием и мебелью, а на прилегающей территории обустроят спортивное ядро.

После реконструкции в школе, как и раньше, будут обучаться школьники 1–9-х классов – всего около 825 детей.

Ранее Собянин сообщал, что станцию метро "Гольяново" планируется открыть в 2028 году. По словам мэра, работы идут с опережением графика, в настоящее время ведутся активные работы по проходке тоннелей, начато строительство самой станции.