Пользователи из РФ сообщили о сбоях в работе Telegram

Фото: 123RF.com/nateemee

Пользователи из России жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

За последний час поступила 671 жалоба, за сутки – 1 171 подобное сообщение.

Больше всего жалоб отправили жители Москвы – 4%. Еще по 3% зарегистрировано из Санкт-Петербурга, Магаданской области и Республики Марий Эл.

Также известно, что 45% пользователей сообщили о сбое в работе сайта, 26% – о проблемах с мобильным приложением, 5% – об общем сбое.

С 10 февраля в России начали вводиться ограничения в работе Telegram из-за несоблюдения мессенджером законодательства. По информации СМИ, его могут полностью заблокировать с 1 апреля.

