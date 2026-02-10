Роскомнадзор сообщил, что продолжит ограничивать работу Telegram

Фото: ТАСС/Zuma

Роскомнадзор продолжит ограничивать работу мессенджера Telegram в России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Там указали на то, что позиция государства по функционированию социальных сетей и любых интернет-сервисов на территории России остается неизменной.

"Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном, очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации", – подчеркнули в РКН.

Среди правил – размещение серверов на территории страны и обеспечение защиты персональных данных, а также защита граждан от мошенничества и создание условий для пресечения экстремизма и терроризма.

Для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения, которые можно снять в случае устранения нарушений. Об этом публично сообщалось в августе 2025 года, напомнил Роскомнадзор.

Однако в ряде мессенджеров, включая Telegram, данные нарушения не устранены. В результате РКН по решению уполномоченных органов продолжит вводить последовательные ограничения, чтобы не только добиться исполнения российских законов, но и обеспечить защиту граждан.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы начале работ по замедлению Telegram в России. Источники утверждали, что процесс уже идет. Причем данные сведения подтверждались жалобами пользователей по всей стране.

Число обращений превысило 12 тысяч. В основном россияне столкнулись с проблемами в работе оповещений, неполадками в мобильном приложении, общим сбоем и некорректной работой сайта.

Спустя время в Госдуме опровергли соответствующие сообщения. Однако зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко напомнил, что РКН может заблокировать мессенджер в случае несоблюдения законодательства.

