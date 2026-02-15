ТАСС: самолет рейсом Новый Уренгой – Домодедово совершил вынужденную посадку в Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Самолет рейсом Новый Уренгой – Домодедово совершил вынужденную посадку в Шереметьево, пишет ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

Со слов собеседника агентства, во время полета Airbus A320 столкнулся с сбоем в системе управления. Инсайдер также добавил, что посадка прошла благополучно в 19:48 по московскому времени.

Данный инцидент стал вторым подобным за вечер 15 февраля в Шереметьево. Немногим ранее в столичной авиагавани приземлился еще один пассажирский Boeing 738.

Утверждалось, что экипаж Boeing 738 сообщил о треснувшем лобовом стекле во время выполнения рейса из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, после чего сразу же принял решение о посадке. Приземление также прошло в штатном режиме.