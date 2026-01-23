Самолет Пхукет – Барнаул успешно приземлился в Ланьчжоу

Фото: depositphotos/Shebeko

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-2998 Пхукет – Барнаул, успешно приземлился в китайском аэропорту Ланьчжоу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей перевозчика.

Уточняется, что пострадавших в результате незапланированной посадки нет. Службы авиакомпании в усиленном режиме принимают необходимые меры для обслуживания пассажиров и обеспечения дальнейшего перелета в пункт назначения, отметили в компании.

"Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки", – добавили в пресс-службе перевозчика.

О том, что воздушное судно Пхукет – Барнаул готовится к экстренной посадке в китайском аэропорту, стало известно в пятницу, 23 января. На борту самолета были 238 человек и 7 членов экипажа.

Согласно расписанию, Boeing 757 должен был приземлиться в Барнауле в 17:55 по местному времени (13:55 по московскому времени).

