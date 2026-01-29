Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 17:34

Экономика

Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Новым владельцем активов группы "Домодедово" стало ООО "Перспектива", дочерняя структура Шереметьево. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с итогами торгов.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ПСБ.

"ПСБ и "РТС-тендер" сообщают о продаже аэропорта Домодедово – по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66 миллиардов 132 миллионов 908 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Всего к торгам допустили два потенциальных покупателя. Вторым стала организация "Московский международный аэропорт", дочерняя структура Внуково. При этом ее владелец Виталий Ванцев еще летом 2025 года выражал готовность приобрести Домодедово.

Изначально торги планировались на 20 января, но они не состоялись, так как единственный претендент не был допущен к ним. Тогда покупателям предлагали приобрести лот из 25 компаний холдинга по стартовой цене в свыше 132 миллиардов рублей.

При второй попытке торгов продажа активов проходила по схеме публичного предложения с понижением стоимости до цены отсечения, то есть до свыше 66 миллиардов рублей.

Согласно условию торгов, договор купли-продажи заключается за 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения договора результаты торгов аннулируются, а задаток в размере свыше 26 миллиардов рублей не возвращается.

В 2025 году Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с претензией бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. По данным ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

Читайте также


экономикатранспорт

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика