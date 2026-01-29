Новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Новым владельцем активов группы "Домодедово" стало ООО "Перспектива", дочерняя структура Шереметьево. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с итогами торгов.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ПСБ.

"ПСБ и "РТС-тендер" сообщают о продаже аэропорта Домодедово – по итогам рассмотрения заявок, поданных в рамках публичного предложения, победителем было признано ООО "Перспектива", предложившее цену в размере 66 миллиардов 132 миллионов 908 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Всего к торгам допустили два потенциальных покупателя. Вторым стала организация "Московский международный аэропорт", дочерняя структура Внуково. При этом ее владелец Виталий Ванцев еще летом 2025 года выражал готовность приобрести Домодедово.

Изначально торги планировались на 20 января, но они не состоялись, так как единственный претендент не был допущен к ним. Тогда покупателям предлагали приобрести лот из 25 компаний холдинга по стартовой цене в свыше 132 миллиардов рублей.

При второй попытке торгов продажа активов проходила по схеме публичного предложения с понижением стоимости до цены отсечения, то есть до свыше 66 миллиардов рублей.

Согласно условию торгов, договор купли-продажи заключается за 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи. При уклонении или отказе победителя от заключения договора результаты торгов аннулируются, а задаток в размере свыше 26 миллиардов рублей не возвращается.

В 2025 году Генпрокуратура России обратилась в подмосковный арбитражный суд с претензией бенефициару группы "Домодедово" Дмитрию Каменщику и главе наблюдательного совета Валерию Когану. По данным ведомства, владельцы незаконно приобрели активы аэропорта, а прибыль компаний выводили под видом погашения займов в недружественные юрисдикции. В итоге суд удовлетворил иск и передал аэропорт государству.

