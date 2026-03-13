Эксперт Аксенов: шумоизоляция в квартире стоит от 6 тыс руб за квадратный метр

Каждый восьмой россиянин плохо спит из-за соседей, сообщили СМИ. Что грозит гражданам, нарушающим режим тишины, и во сколько обойдется звукоизоляция в квартире, расскажет Москва 24.

Громкая правда

На проблемы со сном пожаловались 65% россиян, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные исследования одной из девелоперских компаний. При этом каждый восьмой респондент (13%) связал это с постоянными разговорами и шумом соседей.





Артем Охмат руководитель перспективных проектов девелоперской компании Исследование наглядно показывает, что шум от соседей и улицы – это фактор, напрямую разрушающий здоровье, сон и нервную систему. Безусловно, акустический комфорт нужно оценивать еще на этапе выбора жилья. Чтобы минимизировать риски, рекомендуем отдавать предпочтение монолитно-кирпичным домам – они гасят звук гораздо эффективнее панельных зданий или новостроек из пористых блоков.

Также опрос показал, что 24% страдающих от шума соседей стали раздражительными и живут с постоянно испорченным настроением. В то же время 18% опрошенных пытаются терпеть подобную обстановку до последнего. Кроме того, каждый десятый признался, что из-за плохой шумоизоляции у них упала продуктивность на работе. А у 9% даже начались проблемы со здоровьем, среди которых головные боли, чувство разбитости по утрам и снижение иммунитета.

При этом 24% пожаловались, что плохо спят не из-за соседей, а по причине плохого самочувствия и стресса. Еще 18% обвинили в проблеме гаджеты и исходящий от них синий цвет. Также в числе популярных причин неудобное спальное место – так ответили 4%. В то же время 6% не смогли назвать конкретную причину, а 35% и вовсе признались, что не испытывают с ночным отдыхом никаких проблем.

Юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Наталья Кубасова напомнила в беседе с Москвой 24, что режим тишины регулируется региональным законодательством, поэтому нормы различаются в зависимости от субъекта.





Наталья Кубасова юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Для Москвы в 2026 году действуют следующие нормы: ежедневно тишина должна соблюдаться с 23:00 до 07:00, под запрет подпадают громкая музыка, крики, а также шумные ремонтные работы, включая использование перфораторов и дрелей. В Московской области режим тишины устанавливает иные временные промежутки: в будние дни шуметь запрещено с 21:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни – с 22:00 до 10:00.

Специалист отметила, что отдельно регламентируется проведение ремонтных работ. Они полностью запрещены в выходные и праздничные дни, а в будни – с 19:00 до 09:00 и дополнительно с 13:00 до 15:00. Правило работает как для Москвы, так и для Московской области, уточнила Кубасова.

"За нарушение режима тишины предусмотрены штрафы, которые различаются по регионам и категориям нарушителей: в Москве для физических лиц штраф составляет от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц – от 4 000 до 8 000 рублей, для юридических лиц – от 40 000 до 80 000 рублей. В Московской области для граждан штраф установлен в размере от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц от 5 000 до 10 000, а для юридических лиц – от 20 000 до 50 000 рублей", – рассказала специалист.

Попытки договориться

При возникновении шума лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает. Об этом Москве 24 рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию, так как именно она отвечает за содержание общедомового имущества и должна способствовать соблюдению жилищного законодательства. Когда и эта мера не действует, стоит вызывать полицию", – сказал он.

Как правило, в первый раз сотрудники правоохранительных органов ограничиваются разъяснительной беседой. Однако, если речь идет о повторном вызове, составляется протокол об административном правонарушении, уточнил Бондарь.

"Если ситуация будет повторяться в дальнейшем, наличие таких протоколов существенно повысит шансы взыскать компенсацию морального вреда или затрат на лечение, вызванное нарушением сна. Строгого требования о количестве протоколов для обращения в суд нет, все индивидуально, но, по моему мнению, достаточно не менее двух зафиксированных привлечений соседа за шум. Сам протокол можно запросить позже в отделении полиции, а также в рамках судебного процесса", – объяснил эксперт.

Специалист пояснил, что, когда речь идет о подаче иска в суд, действуют нормы статьи о компенсация морального вреда (151 ГК РФ) и статьи о правах и обязанностях собственника жилого помещения (30 ЖК РФ). В требованиях можно указать не только денежную компенсацию морального вреда и затрат на лекарства, но и обязанность соседа провести звукоизоляцию помещения.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Для усиления позиции в суде рекомендуется привлечь Роспотребнадзор для проведения инструментальных замеров уровня шума, хотя это может потребовать неоднократных обращений и ожидания до 30 дней. Подать заявление в ведомство можно дистанционно, приложив видеозапись с фиксацией времени и даты, размещенную на любом хостинге, чтобы подтвердить факт нарушений. Обращение в жилищную инспекцию в данном случае нецелесообразно, поскольку она контролирует соблюдение правил управляющими компаниями, а не самими жителями.

Бондарь напомнил, что в России действуют единые санитарные нормы уровня шума, согласно которым максимальный уровень в жилых помещениях днем составляет 55 децибел, ночью – 45. Все контролирующие органы, включая Роспотребнадзор, руководствуются этими значениями при составлении протоколов и предписаний.

"Если сосед перестал шуметь к моменту приезда полиции, заранее подготовленная видеозапись может стать дополнительным аргументом для привлечения его к ответственности. Однако решение остается на усмотрение конкретного сотрудника, и гарантии выписки штрафа в такой ситуации нет", – рассказал общественный деятель.

Вместе с тем он отметил, что суд следует рассматривать как крайнюю меру, когда исчерпаны все другие способы, поскольку процессы требуют времени и расходов.

В свою очередь, эксперт в сфере ремонта недвижимости Кирилл Аксенов в разговоре с Москвой 24 объяснил, что полноценная шумоизоляция, способная гасить звуки, делается в рамках капитального ремонта.





Кирилл Аксенов эксперт в сфере ремонта недвижимости Существует две основные технологии – каркасная и бескаркасная. Первая подразумевает монтаж каркаса из направляющих профилей, внутрь которого закладывается минеральная или базальтовая вата, после чего конструкция зашивается акустическим гипсокартоном. Бескаркасная технология представлена песчаными панелями, которые считаются наиболее эффективными и монтируются напрямую к стене, а также зипс-панелями, являющимися самым популярным вариантом. Монтаж бескаркасных систем проще и быстрее, но в любом случае после установки требуется чистовая отделка.

Аксенов уточнил, что минимальная стоимость полноценной шумоизоляции с работой и материалами составляет от 6 000 до 15 000 рублей за квадратный метр, в зависимости от материалов. При этом их цена обычно составляет 40–60% от общей стоимости работ.

"Если более конкретно: зипс-панели стоят от 3 000 до 6 000 рублей за квадратный метр, песчаные панели – от 2 000, минеральная вата – около 500 рублей за квадратный метр, но к этому добавляются затраты на профили, гипсокартон и аксессуары", – объяснил он.

По мнению специалиста, изоляция одной стены не решит проблему, поскольку звуковые вибрации передаются по плитам перекрытия пола и потолка. Работы необходимо делать комплексно, включая стены, пол и потолок. При этом эксперт подчеркнул, что изоляция потолка в своей квартире дает минимальный эффект: наилучший результат достигается за счет шумоизоляции пола у соседей сверху. Для потолка обычно используются рулонные мембраны или евроблок, рассказал специалист.

"Ковры, мебель, пробковые покрытия на полу и стенах способны приглушить звук примерно на 10–15 децибел. То есть уменьшить его, но не исключить полностью. Для сравнения громкий телевизор или лай собаки составляют около 50 децибел. Для эффективного гашения шума в 40–60 децибел требуется шумоизоляция толщиной минимум 5 сантиметров с использованием базальтовой ваты, песчаных панелей или шумоизоляционных мембран", – уточнил Аксенов.

В качестве некардинальных мер он порекомендовал рассмотреть заделку щелей и отверстий в стенах акустическим герметиком, а также использование тонких самоклеящихся мембран от 500 рублей. Но эффективность таких методов зависит от исходного состояния квартиры и источников шума, заключил эксперт.

