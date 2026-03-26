26 марта, 12:15

Деревянко призвал актеров относиться к себе с иронией во избежание звездной болезни

Актер Деревянко рассказал, как избежать звездной болезни

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Чтобы не столкнуться со звездной болезнью, артистам необходимо сохранять самоиронию, заявил в беседе с ТАСС актер Павел Деревянко.

"Я достаточно рано осознал, что звездная болезнь и чрезмерная серьезность будут сильно мешать (в карьере. – Прим.ред.)", – отметил он.

Артист и сам стал свидетелем того, насколько негативно сказывались подобные изменения на его коллегах. Он отметил, что на фоне популярности у них менялось сознание и даже "ехала крыша".

По мнению Деревянко, артисту важно оставаться легким и не относиться к себе слишком серьезно. Он процитировал советского и российского сатирика Григория Горина, который утверждал, что "все глупости на Земле делаются с серьезным выражением лица".

"Так что веселее, выше, легче, проще, с улыбкой!" – подчеркнул Деревянко, добавив, что и сам придерживается этого принципа, в том числе на работе.

Ранее бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина назвала проявлением звездной болезни грядущий биографический фильм о рэп-исполнителе и композиторе Басте (настоящее имя Василий Вакуленко). По ее мнению, таким образом музыкант хочет удовлетворить собственные амбиции. Поклонники и так знают биографию Басты, а всем остальным она совершенно безразлична, считает певица.

