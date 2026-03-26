Сцена "Мельников" открылась после модернизации на улице Стромынке в Москве

Сцена "Мельников" на улице Стромынке, которая войдет в состав Московского театра на Малой Бронной, открылась после модернизации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на художественного руководителя учреждения Константина Богомолова.

"Это сцена легендарная, это здание легендарное, это мировое наследие архитектурное, это великий архитектор (Константин. – Прим. ред.) Мельников. Она совершенно удивительным образом организована. Там потрясающая акустика, там очень здорово, интересно можно работать", – сказал он.

Богомолов уточнил, что на обновленной сцене представят премьеру спектакля "Гори, гори, моя звезда" режиссера Нины Чусовой. Постановка создается в стилистике 1920-х годов, в стиле русского авангарда, добавил худрук Театра на Малой Бронной.

Ранее сообщалось, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вернется на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова после годового перерыва. Актриса будет участвовать в концерте "Она и музыка, и слово…". В программу войдут произведения композиторов и поэтов разных эпох.