22 мая, 19:21

Экономика

Глава ВТБ Костин вспомнил анекдот о деде, говоря об экономике РФ под санкциями

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава ВТБ Андрей Костин на VIII Съезде Ассоциации банков России вспомнил анекдот о 80-летнем деде, жалующимся на шум в ушах. Так он прокомментировал состояние российской экономики под санкциями.

Он отметил, что рестрикции в отношении российских банков действуют еще с 2014 года, однако в это время сектор продолжал успешно развиваться. Глава ВТБ подчеркнул, что с учетом этих факторов нужно "быть довольными" состоянием экономики страны. В связи с этим он рассказал анекдот.

"Приходит к врачу пациент с жалобой. Доктор спрашивает: "Какая?". "Понимаете, когда я занимаюсь сексом, у меня свист в ушах". Врач говорит: "Вам сколько лет?". "80", отвечает пенсионер. "А вы что, аплодисментов ожидаете?", – рассказал Костин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рецепт ускорения экономического роста заключается не в мягкой денежно-кредитной политике, а в стимулах для производительности труда. По ее словам, вклад налоговых изменений в инфляцию оказался ограниченным и составил чуть более одного процентного пункта.

