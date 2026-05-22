22 мая, 15:24

Врач Водовозов: аллергики почувствуют себя лучше после отступления жары в Москве

От плюс 30 до плюс 13: чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм

После аномальной жары в Москву придет похолодание: уже с понедельника, 25 мая, воздух прогреется лишь до плюс 21 градуса, а дожди будут лить почти всю неделю, предупредили синоптики. Насколько опасны для здоровья такие перепады температуры и атмосферного давления и кому стоит быть особенно осторожным – в материале Москвы 24.

Жара уйдет из столичного региона на грядущей неделе, причем синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал Москве 24, что воздух посвежеет до плюс 20–25 градусов уже 23 и 24 мая.

До этого погода в городе побила три температурных рекорда. Во вторник, 19 мая, воздух в Москве прогрелся до 30,5 градуса, превысив прежний рекорд 1979 года (30,2 градуса). На следующий день, 20-го числа, столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 30 градусов, побив рекорд 1897 года (29,7 градуса). А 21 мая температура достигла 29,7 градуса – это на 0,5 градуса выше предыдущего максимума 2014-года.

По словам Ильина, с 25-го числа, то есть в начале следующей недели, температура продолжит понижаться и практически каждый день будут идти дожди.

В понедельник столбик термометра будет на отметке в 16–21 градуса, а со вторника до конца рабочей недели температура не будет подниматься выше плюс 13.
Александр Ильин
синоптик прогностического центра "Метео"

По словам эксперта, ослабление осадков начнется в среду или четверг, 27–28 мая, – местами будут прояснения. В ночные часы во все дни температура окажется в районе 9–11.

"В начале недели ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с, в среду и в первую половину четверга стихнет, а затем до конца недели и вовсе составит 1–3 м/с. В свою очередь, атмосферное давление с начала недели будет падать, минимальных значений (732–734 мм ртутного столба) достигнет к среде, а к пятнице придет в норму (для столичного региона – 745–750 мм)", – заключил эксперт.

Плюсы для самочувствия

Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что похолодание организм переносит легче, чем жару.

"После дождей полегчает абсолютно всем: например, людям с аллергией – пыльцы будет меньше, ее прибьет к земле. Пациентам с дыхательной недостаточностью станет легче дышать, воздух будет более насыщен кислородом. Это лучше, чем резкое потепление до 30–35 градусов с тепловым истощением и другими проблемами", – пояснил он.

Грядущее понижение атмосферного давления не скажется на тех, у кого есть проблемы с сердцем, потому что организм редко выраженно реагирует на такие условия. Метеозависимость существует, но не такая сильная, как принято считать. Значительные перепады давления бывают, например, в самолете, поскольку основная реакция организма – на изменение содержания кислорода в воздухе.
Алексей Водовозов
врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист

В свою очередь, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко отметила, что резкие колебания температуры, атмосферного давления, влажности и сильный ветер могут особенно почувствовать на себе пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и нарушениями вегетативной регуляции.

"При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток и обеспечить необходимое поступление кислорода. В результате могут возникать головные боли, головокружение, сердцебиение, снижение работоспособности, слабость и сонливость", – пояснила она.

Романенко рекомендовала накануне неблагоприятного прогноза нормализовать режим дня и стабилизировать нервную систему.

Нужно постараться лечь спать пораньше и на ближайшее время убрать из графика все сложные дела. Также стоит снизить физическую нагрузку – силовые тренировки в зале лучше отменить. Вместо этого советую выйти вечером на часовую прогулку вдали от оживленных магистралей.
Татьяна Романенко
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук

Она напомнила о важности питьевого режима: организму требуется около 20–30 миллилитров воды на килограмм веса в сутки, что особенно актуально для тех, кто склонен к понижению давления.

В рацион стоит добавить продукты, богатые калием, – запеченный картофель, бананы, сухофрукты, а также источники магния – тыквенные семечки и орехи. Это поможет стабилизировать работу сердца и успокоить нервную систему, заключила специалист.

Зудакова Татьяна

обществопогодаистории

