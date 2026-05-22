Врач Водовозов: аллергики почувствуют себя лучше после отступления жары в Москве

После аномальной жары в Москву придет похолодание: уже с понедельника, 25 мая, воздух прогреется лишь до плюс 21 градуса, а дожди будут лить почти всю неделю, предупредили синоптики. Насколько опасны для здоровья такие перепады температуры и атмосферного давления и кому стоит быть особенно осторожным – в материале Москвы 24.
Наготове
Жара уйдет из столичного региона на грядущей неделе, причем синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал Москве 24, что воздух посвежеет до плюс 20–25 градусов уже 23 и 24 мая.
До этого погода в городе побила три температурных рекорда. Во вторник, 19 мая, воздух в Москве прогрелся до 30,5 градуса, превысив прежний рекорд 1979 года (30,2 градуса). На следующий день, 20-го числа, столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до 30 градусов, побив рекорд 1897 года (29,7 градуса). А 21 мая температура достигла 29,7 градуса – это на 0,5 градуса выше предыдущего максимума 2014-года.
По словам Ильина, с 25-го числа, то есть в начале следующей недели, температура продолжит понижаться и практически каждый день будут идти дожди.
По словам эксперта, ослабление осадков начнется в среду или четверг, 27–28 мая, – местами будут прояснения. В ночные часы во все дни температура окажется в районе 9–11.
"В начале недели ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с, в среду и в первую половину четверга стихнет, а затем до конца недели и вовсе составит 1–3 м/с. В свою очередь, атмосферное давление с начала недели будет падать, минимальных значений (732–734 мм ртутного столба) достигнет к среде, а к пятнице придет в норму (для столичного региона – 745–750 мм)", – заключил эксперт.
Плюсы для самочувствия
Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что похолодание организм переносит легче, чем жару.
"После дождей полегчает абсолютно всем: например, людям с аллергией – пыльцы будет меньше, ее прибьет к земле. Пациентам с дыхательной недостаточностью станет легче дышать, воздух будет более насыщен кислородом. Это лучше, чем резкое потепление до 30–35 градусов с тепловым истощением и другими проблемами", – пояснил он.
В свою очередь, врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко отметила, что резкие колебания температуры, атмосферного давления, влажности и сильный ветер могут особенно почувствовать на себе пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и нарушениями вегетативной регуляции.
"При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток и обеспечить необходимое поступление кислорода. В результате могут возникать головные боли, головокружение, сердцебиение, снижение работоспособности, слабость и сонливость", – пояснила она.
Романенко рекомендовала накануне неблагоприятного прогноза нормализовать режим дня и стабилизировать нервную систему.
Она напомнила о важности питьевого режима: организму требуется около 20–30 миллилитров воды на килограмм веса в сутки, что особенно актуально для тех, кто склонен к понижению давления.
В рацион стоит добавить продукты, богатые калием, – запеченный картофель, бананы, сухофрукты, а также источники магния – тыквенные семечки и орехи. Это поможет стабилизировать работу сердца и успокоить нервную систему, заключила специалист.