Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 16:17

Общество

Минтруд до конца года представит настольные игры о рабочих профессиях

Фото: 123RF.com/ncikname

Настольные игры о рабочих профессиях будут переданы регионам с помощью контрагентов до конца этого года, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

По его словам, работа над этими играми уже завершается. Котяков уточнил, что игры будут предназначены для развития молодежных площадок на базе центров занятости.

"Это разные режимы, сейчас у нас порядка пяти-шести игр в разработке", – добавил министр.

Он объяснил, что игры будут ориентированы на рабочие профессии. С их помощью можно будет узнать о разных отраслях и проверить знания о нюансах той или иной специальности.

Ранее заместитель руководителя службы занятости населения Москвы и центра "Профессии будущего" Елена Дурнева сообщила, что в Москве 35 тысяч учеников 10-х и 11-х классов пройдут профориентацию до конца 2026 года.

По ее словам, Московская служба занятости уже несколько лет занимается профориентацией девятиклассников, а в этом году она запустила новый масштабный проект, посвященный профориентации школьников 10–11-х классов. Проект стартовал в пилотном режиме в начале года.

Эксперт рассказала о новых профессиях в сфере IT

Читайте также


общество

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика