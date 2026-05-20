Иммунолог Жемчугов: новая пандемия может возникнуть из-за постоянной мутации вирусов

Риск новой разрушительной пандемии остается высоким, сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка. Насколько реальна угроза и за какими вирусами следят специалисты – в материале Москвы 24.

"Более серьезные последствия"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мир все чаще сталкивается со вспышками инфекционных заболеваний, которые приобретают разрушительный характер и грозят новой пандемией. Эти данные опубликованы в отчете Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка.

В документе отмечено, что такие вспышки негативно влияют на здравоохранение, экономику, политику и социальные структуры, а процесс восстановления после них затруднен. По мнению экспертов, отдельные инициативы позволили улучшить готовность к всплескам болезней, но общая ситуация в мире снижает их эффективность. В частности, обстановку осложняет геополитическая напряженность, экологические катастрофы, рост международных поездок и сокращение финансирования программ развития до минимума с 2009 года.





из текста отчета Реальный риск возникновения новой пандемии в ближайшей перспективе может застать мир в состоянии еще большей разобщенности, более обремененным долгами и менее способным защитить свое население, чем 10 лет назад, подвергая все страны потенциально более серьезным последствиям для здоровья, социальной сферы и экономики.

Ранее эпидемиолог Ричард Хэтчетт оценил риск новой пандемии как более высокий по сравнению с 2019 годом. Он призвал переосмыслить характер угроз, связанных с инфекционными заболеваниями, и подготовиться как к природным болезням, так и к возможным утечкам из-за роста числа лабораторий с высоким уровнем биологической защиты.

При этом в мае 2026 года по миру начала распространяться одна из наиболее опасных разновидностей хантавируса – Андес. Процесс возник после массовой вспышки заболеваемости на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По последним данным, в результате происшествия три человека скончались.

Как заявил иммунолог Николай Крючков, нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы. Ранее подобные случаи в основном ограничивались одной страной или соседними государствами. Эксперт связал распространение вируса с активным перемещением людей.

"Конечно, речи ни об эпидемиях, ни о пандемиях не идет. Это, в общем, определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями", – отметил Крючков.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила 19 мая о более чем 500 подозрениях на лихорадку Эбола и свыше 130 подозреваемых смертях. К примеру, по словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, 30 случаев заражения подтверждены на севере Демократической Республики Конго и 2 – в Уганде. Специалист подчеркнул, что впервые в истории объявил чрезвычайную ситуацию до экстренного заседания группы экспертов организации.

Однако в Роспотребнадзоре ранее подчеркивали, что опасности распространения лихорадки Эбола в России нет. Ведомством были приняты необходимые меры профилактики, включая усиление санитарно-карантинного контроля во всех пропускных пунктах и применение автоматизированной информационной системы "Периметр" для оценки и минимизации рисков.

"Вероятностные события"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 отметил, что в отчете ВОЗ и Всемирного банка речь идет о модели "болезни X".

"Современные быстродействующие компьютеры и искусственный интеллект позволяют смоделировать любую инфекцию, в том числе с самыми страшными, не встречающимися в природе условиями, – например, летальность 100% и огромная скорость передачи в мегаполисе", – сказал он.

Ученые закладывают эти условия и смотрят, как развивается пандемия, эпидемия или вспышка (разные уровни распространения). Это позволяет предугадывать и отрабатывать меры реагирования, пояснил специалист.

В реальности сейчас самое опасное, что есть на Земле, – Эбола в Западной Африке. Однако эта вспышка локализована и находится под контролем специалистов, поэтому большого риска распространения нет, подчеркнул Жемчугов.





Владислав Жемчугов врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Сейчас нет вирусов, которые претендуют на звание будущей пандемии, но они могут образоваться в любой момент, потому что вирусы постоянно подвергаются мутациям. Ученые и "играют в такие игры", чтобы быть готовыми.

По словам эксперта, условия для возникновения опасного вируса "идут по Дарвину": в процессе мутации отбираются те условия, которые будут способствовать его распространению.

"Каждый вирус подстраивается так же, как люди и любое живое существо, – стремится максимально размножиться и занять новую территорию. Птичий грипп перелетает с перелетными птицами, коронавирус распространился и получил возможность передаваться от человека к человеку в результате мутаций. Причем птичий грипп наиболее близок к тому, чтобы стать опасным. Даже обычный грипп тоже опасен – вдруг он будет особенно ядовитым, токсичным и смертельным? Никто не знает – это вероятностные события", – резюмировал Жемчугов.

В свою очередь, врач-инфекционист Елена Мескина отметила, что на сегодняшний день ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS‑CoV‑2, вызвавшим COVID‑19.

"Специалисты оценивают их патогенный потенциал – способность вызывать заболевания, в том числе тяжелые. В рутинном порядке, чтобы вся клиническая сеть отслеживала ситуацию, наблюдение за другими вирусами не ведется. ВОЗ следит за некоторыми другими инфекциями: например, в Африке наблюдается подъем заболеваемости Эболой, но это классический тропический вирус, который в наших регионах не распространяется. Также ведется наблюдение за оспой обезьян", – сказала эксперт Москве 24.

Кроме того, проводятся исследования по тропическим заболеваниям, передающимся через комаров и москитов, – лихорадкам денге, Зика и чикунгунья.

"Их стало больше в последнее время, и денге начала распространяться на европейский континент. Однако если грипп и COVID‑19 передаются непосредственно от человека к человеку, то для тропических лихорадок необходим посредник (комар или москит) – цепочка усложняется", – пояснила врач.

Подъем заболеваемости регистрируется в том числе в связи с потеплением климата и адаптацией вирусов. Но сведений, вызовут ли они "катастрофу, подобную COVID", на данный момент нет, добавила специалист.





Елена Мескина врач-инфекционист Раньше времени волноваться неправильно. Роспотребнадзор контролирует этот вопрос гораздо жестче, чем рекомендует ВОЗ: он наблюдает за различными неблагоприятными эпидемиологическими ситуациями и правилами для контактных лиц.

По словам эксперта, вспышки инфекционных заболеваний происходят постоянно. Мутации, дающие преимущества возбудителю, можно предсказать разве что с трудом и большими ошибками.

"Это было всегда в истории человечества и будет возникать рано или поздно – через 50, 100 или 200 лет. Нервничать из-за того, что может возникнуть пандемия, глупо, потому что она может вообще не прийтись на жизнь конкретного человека", – подчеркнула врач.

В целом она посоветовала применять разумные меры предосторожности, особенно при путешествиях в тропические страны.

"Для профилактики кишечных инфекций необходимо тщательно мыть фрукты, не использовать лед, носить с собой санитайзеры для обработки рук. Также важна защита от комаров, являющихся переносчиками лихорадок, – применять инсектициды, защитные сетки на окнах, репелленты, не пользоваться духами, поскольку те могут привлекать москитов", – рекомендовала инфекционист.

Кроме того, есть вероятность заразиться малярией, поэтому для некоторых стран (например, Экваториальной Африки) предусмотрена химиопрофилактика – прием препаратов во время нахождения там, заключила Мескина.

