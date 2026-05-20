Иммунолог Жемчугов: новая пандемия может возникнуть из-за постоянной мутации вирусов

Риск новой разрушительной пандемии остается высоким, сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка. Насколько реальна угроза и за какими вирусами следят специалисты – в материале Москвы 24.
"Более серьезные последствия"
Мир все чаще сталкивается со вспышками инфекционных заболеваний, которые приобретают разрушительный характер и грозят новой пандемией. Эти данные опубликованы в отчете Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка.
В документе отмечено, что такие вспышки негативно влияют на здравоохранение, экономику, политику и социальные структуры, а процесс восстановления после них затруднен. По мнению экспертов, отдельные инициативы позволили улучшить готовность к всплескам болезней, но общая ситуация в мире снижает их эффективность. В частности, обстановку осложняет геополитическая напряженность, экологические катастрофы, рост международных поездок и сокращение финансирования программ развития до минимума с 2009 года.
Ранее эпидемиолог Ричард Хэтчетт оценил риск новой пандемии как более высокий по сравнению с 2019 годом. Он призвал переосмыслить характер угроз, связанных с инфекционными заболеваниями, и подготовиться как к природным болезням, так и к возможным утечкам из-за роста числа лабораторий с высоким уровнем биологической защиты.
При этом в мае 2026 года по миру начала распространяться одна из наиболее опасных разновидностей хантавируса – Андес. Процесс возник после массовой вспышки заболеваемости на круизном судне MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. По последним данным, в результате происшествия три человека скончались.
Как заявил иммунолог Николай Крючков, нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы. Ранее подобные случаи в основном ограничивались одной страной или соседними государствами. Эксперт связал распространение вируса с активным перемещением людей.
"Конечно, речи ни об эпидемиях, ни о пандемиях не идет. Это, в общем, определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями", – отметил Крючков.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения сообщила 19 мая о более чем 500 подозрениях на лихорадку Эбола и свыше 130 подозреваемых смертях. К примеру, по словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, 30 случаев заражения подтверждены на севере Демократической Республики Конго и 2 – в Уганде. Специалист подчеркнул, что впервые в истории объявил чрезвычайную ситуацию до экстренного заседания группы экспертов организации.
Однако в Роспотребнадзоре ранее подчеркивали, что опасности распространения лихорадки Эбола в России нет. Ведомством были приняты необходимые меры профилактики, включая усиление санитарно-карантинного контроля во всех пропускных пунктах и применение автоматизированной информационной системы "Периметр" для оценки и минимизации рисков.
"Вероятностные события"
Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с Москвой 24 отметил, что в отчете ВОЗ и Всемирного банка речь идет о модели "болезни X".
"Современные быстродействующие компьютеры и искусственный интеллект позволяют смоделировать любую инфекцию, в том числе с самыми страшными, не встречающимися в природе условиями, – например, летальность 100% и огромная скорость передачи в мегаполисе", – сказал он.
Ученые закладывают эти условия и смотрят, как развивается пандемия, эпидемия или вспышка (разные уровни распространения). Это позволяет предугадывать и отрабатывать меры реагирования, пояснил специалист.
В реальности сейчас самое опасное, что есть на Земле, – Эбола в Западной Африке. Однако эта вспышка локализована и находится под контролем специалистов, поэтому большого риска распространения нет, подчеркнул Жемчугов.
По словам эксперта, условия для возникновения опасного вируса "идут по Дарвину": в процессе мутации отбираются те условия, которые будут способствовать его распространению.
"Каждый вирус подстраивается так же, как люди и любое живое существо, – стремится максимально размножиться и занять новую территорию. Птичий грипп перелетает с перелетными птицами, коронавирус распространился и получил возможность передаваться от человека к человеку в результате мутаций. Причем птичий грипп наиболее близок к тому, чтобы стать опасным. Даже обычный грипп тоже опасен – вдруг он будет особенно ядовитым, токсичным и смертельным? Никто не знает – это вероятностные события", – резюмировал Жемчугов.
В свою очередь, врач-инфекционист Елена Мескина отметила, что на сегодняшний день ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS‑CoV‑2, вызвавшим COVID‑19.
"Специалисты оценивают их патогенный потенциал – способность вызывать заболевания, в том числе тяжелые. В рутинном порядке, чтобы вся клиническая сеть отслеживала ситуацию, наблюдение за другими вирусами не ведется. ВОЗ следит за некоторыми другими инфекциями: например, в Африке наблюдается подъем заболеваемости Эболой, но это классический тропический вирус, который в наших регионах не распространяется. Также ведется наблюдение за оспой обезьян", – сказала эксперт Москве 24.
Кроме того, проводятся исследования по тропическим заболеваниям, передающимся через комаров и москитов, – лихорадкам денге, Зика и чикунгунья.
"Их стало больше в последнее время, и денге начала распространяться на европейский континент. Однако если грипп и COVID‑19 передаются непосредственно от человека к человеку, то для тропических лихорадок необходим посредник (комар или москит) – цепочка усложняется", – пояснила врач.
Подъем заболеваемости регистрируется в том числе в связи с потеплением климата и адаптацией вирусов. Но сведений, вызовут ли они "катастрофу, подобную COVID", на данный момент нет, добавила специалист.
По словам эксперта, вспышки инфекционных заболеваний происходят постоянно. Мутации, дающие преимущества возбудителю, можно предсказать разве что с трудом и большими ошибками.
"Это было всегда в истории человечества и будет возникать рано или поздно – через 50, 100 или 200 лет. Нервничать из-за того, что может возникнуть пандемия, глупо, потому что она может вообще не прийтись на жизнь конкретного человека", – подчеркнула врач.
В целом она посоветовала применять разумные меры предосторожности, особенно при путешествиях в тропические страны.
"Для профилактики кишечных инфекций необходимо тщательно мыть фрукты, не использовать лед, носить с собой санитайзеры для обработки рук. Также важна защита от комаров, являющихся переносчиками лихорадок, – применять инсектициды, защитные сетки на окнах, репелленты, не пользоваться духами, поскольку те могут привлекать москитов", – рекомендовала инфекционист.
Кроме того, есть вероятность заразиться малярией, поэтому для некоторых стран (например, Экваториальной Африки) предусмотрена химиопрофилактика – прием препаратов во время нахождения там, заключила Мескина.