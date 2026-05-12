Эксперт Крючков: вспышка хантавируса является одной из самых масштабных за последние годы

Нынешняя вспышка хантавируса является одной из самых масштабных за последние годы. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков в беседе с радио КП.

По его словам, ситуация уступает по размерам вспышке 2018–2019 годов в Аргентине, однако отличается более широким географическим охватом. Ранее подобные случаи в основном ограничивались одной страной или соседними государствами.

Эксперт указал на то, что сейчас вирус коснулся большого количества стран из-за активного перемещения людей.

"Конечно, речи ни об эпидемиях, ни пандемиях не идет. Это, в общем, определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями", – добавил Крючков.

Он также отметил, что универсального и гарантированно эффективного метода терапии пока нет. Также в настоящее время отсутствует вакцина и иные средства специфической профилактики. Поэтому, подчеркнул эксперт, важно своевременно диагностировать заболевание на ранних стадиях.

Среди пациентов с выраженными симптомами уровень летальности составляет от 25 до 40%. При отсутствии своевременной медпомощи этот показатель способен оказаться значительно выше.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, в мае 2026 года. Один из случаев заражения выявили в Швейцарии – зараженным оказался мужчина, который ранее находился на борту круизного лайнера.

Затем сообщалось о зараженном, выявленном в Нидерландах. Позже Минздрав Испании подтвердил заражение хантавирусом женщины в Аликанте, также заболел пассажир из США.

По последним данным, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила 11 случаев хантавируса, 9 из которых подтверждены как вирус Андес. Все заболевшие являются либо пассажирами, либо членами экипажа MV Hondius.

Ключевой датой, которая покажет, вышел ли хантавирус за пределы круизного лайнера, может стать 19 мая, считают ученые.