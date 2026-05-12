Конференция "Культура против терроризма" пройдет в Культурном центре ЗИЛ 13 мая

В Культурном центре ЗИЛ 13 мая пройдет ежегодная конференция "Культура против терроризма. Противодействие идеологии терроризма". Мероприятие вписано в комплексный план противодействия идеологии терроризма в России на 2024–2028 годы. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Организаторами выступили столичный департамент культуры и комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке антитеррористической комиссии Москвы. Конференция задумана не как серия абстрактных докладов, а как проектно-методическая площадка, в рамках которой будут выработаны конкретные инструменты и методические рекомендации.

В рамках мероприятия выступят глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова и советник заместителя директора ФСБ России Игорь Кулягин. В большом зале ЗИЛа соберутся более 500 человек. Для тех, кто не попадет очно, организуют прямую трансляцию в группе центра в соцсети "ВКонтакте".

Программа разбита на две части. В качестве докладчиков заявлены начальник отдела противодействия деструктивным идеологиям агентства по управлению памятниками истории и культуры Анна Кривенкова, представитель департамента культуры Владимир Савельев, начальник территориального управления Московского дома общественных организаций Дмитрий Лисицын, руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

Также в мероприятии примут участие эксперт аналитического центра при Координационном совете Минобрнауки Егор Якорев, начальник управления по работе с новыми регионами АНО "Диалог Регионы" Артем Терещенков, замдиректора городского психолого-педагогического центра Диана Мохонько, руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко, гендиректор АНО "Ресурсный центр новых медиа" Ярослав Шевелев, гендиректор "Москонцерта" Илья Бачурин и директор центра военно-патриотического воспитания "Вершина", участник СВО Иван Бондюков.

Спектр тем охватит место культуры в антитеррористической системе, патриотическое воспитание, традиционные ценности, роль НКО и молодежных проектов, профилактику в театрах, работу в соцсетях, информационную безопасность и формирование ценностного щита с помощью искусственного интеллекта.

На протяжении всей конференции в театральной части ЗИЛа развернут пять выставок:



"О деятельности проекта "Молодежь Москвы" от комитета общественных связей и молодежной политики;

"Герои Z.O.V." департамента национальной политики и межрегиональных связей, посвященную лицам, проявившим мужество и героизм в период проведения СВО;

работ пятого межрегионального юношеского конкурса художественного плаката "Культура против терроризма" Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева;

"1429 в лицах. МоскVa", подготовленную по инициативе волонтеров и командования гвардейского полка 1429 при поддержке благотворительного фонда "Знамя Победы";

"Герои нашего времени", посвященную участникам СВО.

Конференция пройдет по адресу улица Восточная, дом 4, корпус 1, Культурный центр ЗИЛ, с 10:00 до 15:30.

