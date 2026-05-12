12 мая, 21:56

Политика

В Госдуме обсудят вопрос расширения списка профессий для альтернативной службы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы подняли вопрос о целесообразности расширения перечня работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

"Список профессий, который пополнился на треть – 92 позициями, в том числе такими, как костюмер, вызвал вопросы", – говорится в сообщении.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил вернуться к обсуждению этой темы на одном из предстоящих заседаний с приглашением министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Ранее Минтруд РФ расширил перечень профессий для альтернативной службы. Их число увеличили с 271 до 363. В список включили такие профессии, как травматолог-ортопед, невролог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, зоолог, синоптик и другие.

