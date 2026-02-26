Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 17:59

Политика

ГД ввела обязательную геномную регистрацию военных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты ГД приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит обязательную геномную регистрацию отдельных категорий российских военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Соответствующие изменения вносятся в закон "О государственной геномной регистрации в РФ".

По действующим нормам геномная регистрация является обязательной лишь для преступников, которые отбывают наказание, для лиц под административным арестом, подозреваемых, неустановленных лиц, чей биоматериал получен в ходе следствия, а также родственников пропавших без вести людей.

Авторы законодательной инициативы предложили сделать регистрацию обязательной для военных, подписавших контракт с Минобороны РФ (МО РФ), которые проходят службу в Вооруженных силах России (ВС РФ) и Росгвардии, а также для добровольцев, полицейских со специальными званиями, сотрудников МВД и гражданских служащих, связанных с ВС РФ и Росгвардией.

Лиц будут регистрировать во время их службы либо во время мобилизации, чрезвычайного или военного положения, военного времени, либо при отправке за рубеж в целях борьбы с международным терроризмом. Также МО РФ и Росгвардия смогут сформировать свои списки воинских частей, органов и организаций, сотрудники и служащие которых не будут проходить соответствующую регистрацию. Аналогичные списки сможет сформировать и МВД.

Согласно документу, геномная информация будет храниться в базе до достижения лицами возраста 100 лет. В случае их гибели информацию будут хранить до момента установления личности погибшего бойца. Также геномную информацию могут уничтожить по письменному заявлению после увольнения со службы либо после исключения из добровольческих формирований.

Ранее стало известно, что российский кабмин обсуждает с рынком и маркетплейсами возможность введения единой биометрической системы при идентификации покупателей. В таком случае покупатель может быть идентифицирован через изображение лица или отпечаток пальца.

Читайте также


политика

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика