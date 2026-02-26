ГД ввела обязательную геномную регистрацию военных

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты ГД приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит обязательную геномную регистрацию отдельных категорий российских военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел. Соответствующие изменения вносятся в закон "О государственной геномной регистрации в РФ".

По действующим нормам геномная регистрация является обязательной лишь для преступников, которые отбывают наказание, для лиц под административным арестом, подозреваемых, неустановленных лиц, чей биоматериал получен в ходе следствия, а также родственников пропавших без вести людей.

Авторы законодательной инициативы предложили сделать регистрацию обязательной для военных, подписавших контракт с Минобороны РФ (МО РФ), которые проходят службу в Вооруженных силах России (ВС РФ) и Росгвардии, а также для добровольцев, полицейских со специальными званиями, сотрудников МВД и гражданских служащих, связанных с ВС РФ и Росгвардией.

Лиц будут регистрировать во время их службы либо во время мобилизации, чрезвычайного или военного положения, военного времени, либо при отправке за рубеж в целях борьбы с международным терроризмом. Также МО РФ и Росгвардия смогут сформировать свои списки воинских частей, органов и организаций, сотрудники и служащие которых не будут проходить соответствующую регистрацию. Аналогичные списки сможет сформировать и МВД.

Согласно документу, геномная информация будет храниться в базе до достижения лицами возраста 100 лет. В случае их гибели информацию будут хранить до момента установления личности погибшего бойца. Также геномную информацию могут уничтожить по письменному заявлению после увольнения со службы либо после исключения из добровольческих формирований.

Ранее стало известно, что российский кабмин обсуждает с рынком и маркетплейсами возможность введения единой биометрической системы при идентификации покупателей. В таком случае покупатель может быть идентифицирован через изображение лица или отпечаток пальца.

