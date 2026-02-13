Форма поиска по сайту

13 февраля, 08:55

Общество
Депутат Кривоносов: россияне смогут заселяться в гостиницы по правам и биометрии

Россияне с 1 апреля смогут заселяться в гостиницы по правам и биометрии

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Россияне с 1 апреля смогут заселиться в гостиницу и иные средства размещения с помощью паспорта, водительских прав, биометрии или портала "Госуслуги". Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Согласно постановлению правительства России, такой возможностью граждане смогут воспользоваться до марта 2032 года. По мнению Кривоносова, данная инициатива поспособствует повышению качества услуг и уровня доверия к гостиничному сектору в России, а также уменьшит число конфликтных ситуаций.

Кроме того, как рассказал депутат, благодаря этому эксперименту детей смогут заселять с учетом их возраста в упрощенном порядке. В частности, тем, кому еще не исполнилось 14 лет, необходимо будет предъявить свидетельство о рождении, а также документы родителей или сопровождающего лица с нотариальным согласием первых.

В свою очередь, граждане от 14 до 18 лет смогут сами заселяться в гостиницы по личным документам, в том числе с помощью биометрии или портала "Госуслуги" при наличии нотариального согласия от родителей.

"Принятые изменения направлены прежде всего на цифровизацию и упрощение процедур для российских граждан, при этом базовые подходы сохранены", – отметил Кривоносов.

При этом он уточнил, что данный эксперимент не коснется иностранцев. Они как и раньше смогут заселяться в отели с помощью паспорта или иного признанного документа, а также с соблюдением порядка уведомления миграционных органов. Для их детей предусматривается заселение с родителями, законными представителями или при наличии согласия у сопровождающего лица – без введения новых ограничений.

Помимо этого, с 1 марта в России изменятся правила бронирования гостиниц. Теперь если человек не явился или отменил свою бронь в день заезда, отель может удержать сумму, равную стоимости не более одних суток бронирования. При этом гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов.

"Новости дня": россияне могут заселиться в отель с помощью водительских прав

