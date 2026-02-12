В ГД анонсировали изменения в правилах бронирования гостиниц с 1 марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 марта в России изменятся правила бронирования гостиниц, поэтому средства размещения должны будут возвращать полную предоплату при отмене брони до дня заезда. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред думского комитета по туризму Сергей Кривоносов.

Теперь, если человек не явился или отменил свою бронь в день заезда, отель может удержать сумму, равную стоимости не более одних суток бронирования. При этом гарантированная бронь сохраняется не менее 24 часов.

В договор по бронированию нужно будет обязательно вносить данные с площадью номера, условиями отмены, полным перечнем услуг и их стоимостью. По словам парламентария, это сильно снизит риск скрытых платежей. Такие требования распространили на все классифицированные объекты размещения.

В это же время неклассифицированным отелям и местам отдыха закроют возможность бронирования на сайтах-агрегаторах. Это не только исключит работу мест размещения в серой зоне и минимизирует спорные случаи, но и упростит контроль за отраслью.



Ранее сообщалось, что с 28 марта россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта. Цифровой ID применялся лишь в кино, музеях, офисных зданиях с системой контроля доступа, в магазинах при покупке определенных товаров.

