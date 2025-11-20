В России появится возможность заселения в отели через мессенджер MAX

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба

Минэкономразвития России внесло в кабмин постановление о возможности заселения в российские отели с помощью мессенджера MAX. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на съезде Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Обеспечили возможность миграционного учета гостей в кемпингах. Разрешили заселяться в отели с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав. Следующий шаг – мессенджер MAX", – передает слова министра ТАСС.

Решетников уточнил, что параллельно этот сервис уже тестируется крупными гостиничными сетями.

Ранее сообщалось, что пользователи MAX могут создать цифровой ID – аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и другое. Кроме того, его планируется использовать при заселении в гостиницу и покупке товаров.

Создать цифровой ID могут россияне старше 18 лет. Их личность будет подтверждаться посредством динамического QR-кода в профиле мессенджера.