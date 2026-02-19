Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве с 25 февраля

Снежный циклон "Валли" обрушился на столичный регион в четверг, 19 февраля. Синоптики предупреждают, что за сутки в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. Когда столицу перестанет засыпать снегом и начнется потепление, разбиралась Москва 24.

Готовимся к рекордам?

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Циклон "Валли" накрыл столичный регион в четверг, 19 февраля. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, осадки пришли в южные районы Подмосковья уже через один-два часа после полуночи, к 04:00–05:00 они уже добрались до центра столицы, заполонив север области в 06:00.

За несколько часов преимущественно в южной части региона выпало до 4 миллиметров осадков, а на метеостанции в Горках Ленинских этот показатель достиг 10 миллиметров в пересчете на воду. Вместе со снегом пришел и сильный ветер – порывами до 14 метров в секунду, а видимость упала до 600–1 000 метров.

Кроме того, за три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На ВДНХ их высота увеличилась с 43 до 49 сантиметров, на Балчуге – с 51 до 58, в Тушине – с 52 до 54 сантиметров. Если темпы сохранятся, Москва может обновить рекорды по высоте снежного покрова, отметил эксперт в своем телеграм-канале.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Это будет самый сильный снегопад этой зимы! Будет побит суточный рекорд осадков 56-летней давности <...> И это еще не все ожидаемые достижения! Высота снежного покрова повысится на 32 сантиметра и достигнет на ВДНХ 75 сантиметров, на Балчуге – 83 сантиметров, в Тушине – 84 сантиметров, МГУ – 87 сантиметров! Это будут самые большие сугробы с начала зимы, что вдвое выше климатической нормы, которая составляет 39 сантиметров.

Сергей Собянин поблагодарил сотрудников городских служб за работу в условиях аномальных снегопадов.

"Спасибо всем, кто круглые сутки самоотверженно работает на улицах и во дворах. Ситуация крайне сложная, но, уверен, город справится", – написал он в своем канале на платформе MAX.

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на дорогах и тротуарах проводится сплошное механизированное прометание и противогололедная обработка на улицах. Все службы находятся в усиленном режиме, а аварийные бригады инженерных компаний и префектур дежурят круглосуточно. Помимо этого, на дорогах организовано дежурство тягачей, которые помогают водителям.

В столичном Дептрансе призвали москвичей по возможности пользоваться метро. Там же предупредили, что время в пути может увеличиться в 2–3 раза, а средняя скорость движения по городу не превышает 24 километров в час. Водителям рекомендовали перенести поездки на вечер, после 20:30. Также горожан просят не парковаться вдоль дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

В аэропортах Московского региона из-за погоды более чем на 2 часа задержаны 17 рейсов. Еще 19 отменены и 7 ушли на запасные аэродромы. По данным Росавиации, всего за первую половину суток 19 февраля аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 426 рейсов, а в настоящее время продолжают принимать и отправлять самолеты. Контрольные чистки взлетно-посадочных полос проведены около 30 раз, уточнили в ведомстве.

Кроме того, из-за сильного ветра и снегопада работа канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ временно приостановлена и будет возобновлена после улучшения погоды.

"Экстремальные значения"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин тоже согласился с мнением, что рекорды по количеству выпавшего снега и приросту высоты сугробов вполне могут быть побиты.

"Предыдущий снегопад, который прошел в первой декаде февраля, был слабее. Нынешний связан с очередным южным, или Балканским, циклоном, который пришел в Московскую область под утро 19 февраля и движется с достаточно высокой скоростью", – сказал он Москве 24.

По словам синоптика, снег будет идти до конца текущих суток и захватит еще половину ночи пятницы.

"Основной пик, который пришелся на утренние часы, продлится примерно до 14:00–15:00. Ожидаются порывы ветра до 12–17 метров в секунду, что означает метель. Заносы на дорогах неизбежны", – отметил эксперт.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В то же время атмосферный фронт теплый, поэтому температура начнет расти. Уже ночью сильных морозов не ожидается. Днем 20 и 21 февраля температура поднимется до минус 7–12 градусов, в ночь на субботу и на воскресенье она составит порядка минус 8–12.

Днем в воскресенье столбик термометра поднимется до минус 1–6. Что касается снега, то во второй половине дня в пятницу, а также субботу и воскресенье существенных осадков не будет, отметил эксперт.

Непосредственно стабильного потепления можно ожидать уже начиная с 25 февраля, когда температуры могут приблизиться к нулевым отметкам. Скорее всего, столбик термометра продержится около нуля до конца месяца или даже выйдет в слабый плюс, добавил Ильин.

При этом ведущий специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова считает, что высота снежного покрова вряд ли побьет рекорды.

"Важно отметить, что в этом вопросе в Москве опираются на данные главной климатической станции города – ВДНХ. На сегодняшнее утро там зафиксировано 49 сантиметров. Сегодня ожидается еще от 7 до 15 миллиметров осадков в виде сильного снега, местами с метелью, снежными накатами и заносами. Ночью добавится еще 2–4 миллиметра", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Таким образом, высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет: на 20 февраля рекорд для ВДНХ составляет 64 сантиметра, добавила Позднякова.

Что касается снежных прогнозов, то, по данным синоптика, стихия будет ослабевать на предстоящих выходных.

"21 февраля ожидается небольшой снег, а 22-го – облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Следующая порция снега придет 23–24 февраля с циклоном с запада, но она не будет такой интенсивной. Этот же циклон принесет потепление", – отметила она.

Что касается прогноза наступления весны, то эксперт посоветовала не спешить с выводами. Метеорологическая весна, когда среднесуточная температура устойчиво перейдет через ноль, наступит не раньше середины марта, заключила Позднякова.