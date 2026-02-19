В Пермском крае усилили меры безопасности в школах после нападения подростка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В образовательных учреждениях Пермского края усилены меры безопасности после ЧП в школе, где семиклассник ранил сверстника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в регионе принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности учащихся. Кроме того, министерство образования и науки Пермского края создало межведомственную комиссию для анализа причин произошедшего.

Школьник напал с ножом на своего одноклассника в четверг, 19 февраля, в Александровске. Возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с покушением на убийство, халатностью и небезопасным оказанием услуг. Следствие предполагает, что причиной послужил конфликт.

После происшествия занятия во всех школах города были отменены до 24 февраля. Пострадавшего ученика сначала доставили в Березники, где его состояние стабилизировали после операции, а затем планируют перевезти в Пермь.