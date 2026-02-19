Форма поиска по сайту

19 февраля, 17:07

Британка стала богаче Маска в 100 тыс раз из-за технической ошибки на подарочной карте

Фото: Nottingham Post/ Joel Moore

Жительница британского Ноттингема Софи Дауннинг стала богаче предпринимателя Илона Маска примерно в 100 тысяч раз. Из-за технической ошибки баланс на ее подарочной карте составил более 63 квадриллионов фунтов, пишет Mirror.

Женщина получила подарочную карту сети кофеен на Рождество, считая, что на ней находится около 10 фунтов. Однако во время покупки кофе кассовая система отобразила более крупный баланс. При этом воспользоваться средствами можно только в пределах ассортимента кофейни.

Ошибочный баланс сохранился и через несколько дней. Женщина решила временно отказаться от использования карты, чтобы избежать недоразумений. По ее словам, представители кофейни пока не связывались с ней по поводу произошедшего.

Причиной инцидента могла стать техническая ошибка при сканировании штрих-кода или сбой системы начисления средств.

Ранее житель китайского города Хэфэй попытался отсудить 130 тысяч долларов, которые потратил на лотерейные билеты. В сентябре мужчина приобрел крупную партию билетов через сертифицированного агента, который предупреждал клиента о рисках и даже направлял письменное уведомление о возможных потерях. Однако, не получив выигрыша, покупатель подал иск к агенту и лотерейному оператору. В результате суд встал на сторону ответчиков.

