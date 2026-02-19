Форма поиска по сайту

19 февраля, 17:43

Технологии

Цена на iPhone 17 снизилась в России до 67 тысяч рублей

Фото: Getty Images/NurPhoto/Nikolas Kokovlis

Минимальная цена базовой модели iPhone 17 на российском рынке упала до 67 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

В декабре гаджет оценивался в 82 тысячи рублей, а в середине февраля – в 70 тысяч. При
этом на старте продаж, в сентябре 2025 года, стоимость смартфона доходила до 110 тысяч рублей.

Специалисты подчеркнули, что цена iPhone 17 продолжает стремительно снижаться, и рекомендовали обращать внимание на небольшие офлайн-магазины, где телефон часто стоит дешевле, чем на маркетплейсах.

Новый iPhone 17 отличается от предшественника iPhone 16 экраном с частотой 120 Гц, минимум 256 ГБ встроенной памяти и двойной камерой с объективами по 48 мегапикселей. Смартфон оснащен чипом A19, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 3692 мАч.

Ранее сообщалось, что Apple отказалась от первоначального плана по внедрению сервиса Health+ в iOS 27. При этом проект был отменен не полностью, а лишь сокращен в масштабе. В частности, некоторые функции, включая рекомендации, основанные на данных из приложения "Здоровье", планируется переработать и внедрить отдельно.

