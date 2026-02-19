Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Каток на Северном речном вокзале возобновил работу. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Сегодня (19 февраля. – Прим. ред.) для посещения еще доступны вечерние сеансы до 22:00", – говорится в сообщении.

Для посещения требуется предварительная регистрация на сайте.

Посетителей предупредили, что из-за погодных условий увеличено количество технических перерывов для обеспечения безопасности и комфорта катания. Также горожанам советуют добираться до Северного речного вокзала на общественном транспорте.

Данный каток приостанавливал работу из-за обрушившегося на Москву снежного циклона "Валли". На фоне метелей, гололедицы и усиления ветра в столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности.

