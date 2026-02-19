Каток на Северном речном вокзале приостановил работу из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каток на Северном речном вокзале временно закрыли из-за сильного снегопада в Москве, предупредил столичный Дептранс в канале в мессенджере МАХ.

"Заботимся о безопасности и комфорте посетителей", – пояснили в транспортном ведомстве.

При наличии записи на каток посетителям сообщат об ее отмене по электронной почте, предоставив возможность перенести сеанс, уточнили в пресс-службе, добавив, что информация о возобновлении работы будет предоставлена позднее.

Вместе с тем Дептранс призвал автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться метро, МЦК или МЦД.

"За ситуацией на дорогах 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – заключили в ведомстве.

Снежный циклон "Валли" обрушился на Москву 19 февраля. Его пик продлится до 17:00, после чего интенсивность осадков начнет снижаться. При этом полностью они прекратятся только к утру 20-го числа.

На фоне метелей, гололедицы и усиления ветра в столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности.

В связи с непогодой горожан предупредили о возможных задержках общественного транспорта. В частности, некоторые маршруты могут быть временно изменены.

В свою очередь, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на усиленный режим работы, а также задействовали дополнительный персонал для оперативного обслуживания самолетов и граждан.

