Адвокат Долиной заявила, что певица опасается за свою жизнь после аферы с квартирой

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Певица Лариса Долина продолжает опасаться за свою жизнь и здоровье в связи с уголовным делом об афере с ее квартирой в Москве. Об этом заявила адвокат исполнительницы Ксения Апарина в Мособлсуде, где слушается жалоба на приговор по делу о мошенничестве в отношении артистки.

"Угрозы ее безопасности были представлены еще в суде первой инстанции", – передает слова Апариной ТАСС.

По словам адвоката, в сентябре 2024 года в адрес ее и Долиной поступили угрозы убийством. В связи с этим были возбуждены 2 уголовных дела. Предварительное следствие по ним приостановлено, так как невозможно установить обвиняемых, рассказала представительница певицы.

Мошенники обманули Долину в 2024 году. Под их влиянием она продала свою квартиру, а вырученные средства вместе с другими сбережениями перевела на "безопасный счет".

В ноябре 2025-го суд вынес приговор 4 фигурантам дела – Дмитрию Основе, Артуру Каменецкому, Дмитрию Леонтьеву и Анжеле Цырульниковой. Основа получил 4 года колонии, а остальные – по 7 лет.

Позже исполнительница оспорила сделку о продаже недвижимости, за ней сохранилось право собственности на квартиру. Однако после пересмотра дела право собственности перешло покупательнице жилья – Полине Лурье. В конце января 2026-го представительницы певицы передали ей ключи от квартиры.

В свою очередь, защита фигурантов дела о мошенничестве подала апелляцию на обвинительный приговор, потребовав вернуть материалы дела в прокуратуру. Адвокаты считают, что в приговоре была допущена юридическая ошибка: сумма ущерба от продажи жилья Долиной вменена осужденным дважды.

В ходе слушания Мособлсуд ужесточил наказание Цырульниковой. Ее срок наказания увеличился на 3 месяца.