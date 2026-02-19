Более 30 партнеров присоединилось к проекту Start in Moscow

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 30 партнеров присоединилось к проекту Start in Moscow, который позволяет иностранным студентам и специалистам пройти стажировку в столичных компаниях. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего было заключено 15 соглашений с организациями, которые готовы принимать студентов на практику, включая особую экономическую зону "Технополис "Москва", ООО "Сила Юнион" и ООО "Альянс Консалт".

Кроме того, к проекту присоединились 17 вузов, среди которых НИУ "Высшая школа экономики", Московский политехнический университет, НИТУ "МИСИС", РГУ имени А. Н. Косыгина, МФТИ. В 2026 году было подписано соглашение о реализации совместных инициатив с Первым московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова.

С момента начала проекта, то есть с апреля 2024 года, участниками Start in Moscow стали более 1 тысячи человек из 100 государств, включая КНР, Индию, Кубу и Иран. В 2025 году практику и стажировку прошли 500 иностранцев, которые затем получили работу в 40 столичных компаниях по 15 разным отраслям экономики.

"В ходе работы я познакомился с деятельностью Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) в сфере международного сотрудничества, аналитики и сопровождения внешнеэкономических проектов", – указал студент магистратуры МГУ имени М. В. Ломоносова Гази Йосср Халед Эльхоссени.

Также в МТПП стажируется студент НИУ "Высшая школа экономики" Андрес Себастиан Камповерде Креспо из Эквадора. Для иностранца стажировка стала важным практическим опытом. По его словам, он смог понять, как выстраивать взаимодействие между бизнесом, госструктурами и международными партнерами.

Студентка гуманитарного факультета РУДН имени Патриса Лумумбы София Цветанова из Болгарии прошла стажировку в дирекции Всемирного фестиваля молодежи. По ее словам, она не только познакомилась с людьми, которые горят своим делом. Она поняла, что у молодежи мира нет границ, а есть только общие цели и искреннее желание созидать.

"Я многому научилась там, но, наверное, самое важное – я осознала, что невозможное – это всего лишь вопрос времени и команды", – указала Цветанова.

Кроме того, студентка РГГУ Николь Годына из Азербайджана прошла стажировку в центре визово-миграционного сопровождения иностранных граждан НИУ "Высшая школа экономики". Во время практики она работала с системой "1С" и документами.

В Москве реализуется множество профориентационных инициатив для молодежи. Программы охватывают различные сферы, включая предпринимательство, культуру, инновации, туризм и медиа.

Одной из ведущих площадок, где можно познакомиться с перспективными профессиями, стал инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. За 2025 год к программам "Технограда" присоединились 12 тысяч человек.

