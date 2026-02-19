Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 17:17

Общество

Более 30 партнеров присоединилось к проекту Start in Moscow

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Свыше 30 партнеров присоединилось к проекту Start in Moscow, который позволяет иностранным студентам и специалистам пройти стажировку в столичных компаниях. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.

Всего было заключено 15 соглашений с организациями, которые готовы принимать студентов на практику, включая особую экономическую зону "Технополис "Москва", ООО "Сила Юнион" и ООО "Альянс Консалт".

Кроме того, к проекту присоединились 17 вузов, среди которых НИУ "Высшая школа экономики", Московский политехнический университет, НИТУ "МИСИС", РГУ имени А. Н. Косыгина, МФТИ. В 2026 году было подписано соглашение о реализации совместных инициатив с Первым московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова.

С момента начала проекта, то есть с апреля 2024 года, участниками Start in Moscow стали более 1 тысячи человек из 100 государств, включая КНР, Индию, Кубу и Иран. В 2025 году практику и стажировку прошли 500 иностранцев, которые затем получили работу в 40 столичных компаниях по 15 разным отраслям экономики.

"В ходе работы я познакомился с деятельностью Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) в сфере международного сотрудничества, аналитики и сопровождения внешнеэкономических проектов", – указал студент магистратуры МГУ имени М. В. Ломоносова Гази Йосср Халед Эльхоссени.

Также в МТПП стажируется студент НИУ "Высшая школа экономики" Андрес Себастиан Камповерде Креспо из Эквадора. Для иностранца стажировка стала важным практическим опытом. По его словам, он смог понять, как выстраивать взаимодействие между бизнесом, госструктурами и международными партнерами.

Студентка гуманитарного факультета РУДН имени Патриса Лумумбы София Цветанова из Болгарии прошла стажировку в дирекции Всемирного фестиваля молодежи. По ее словам, она не только познакомилась с людьми, которые горят своим делом. Она поняла, что у молодежи мира нет границ, а есть только общие цели и искреннее желание созидать.

"Я многому научилась там, но, наверное, самое важное – я осознала, что невозможное – это всего лишь вопрос времени и команды", – указала Цветанова.

Кроме того, студентка РГГУ Николь Годына из Азербайджана прошла стажировку в центре визово-миграционного сопровождения иностранных граждан НИУ "Высшая школа экономики". Во время практики она работала с системой "1С" и документами.

В Москве реализуется множество профориентационных инициатив для молодежи. Программы охватывают различные сферы, включая предпринимательство, культуру, инновации, туризм и медиа.

Одной из ведущих площадок, где можно познакомиться с перспективными профессиями, стал инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ. За 2025 год к программам "Технограда" присоединились 12 тысяч человек.

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика